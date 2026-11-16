Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, İBB Başkan Vekili Aslan\'ı ziyaret etti ve hediyeleşti

Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, İBB Başkan Vekili Aslan'ı ziyaret etti ve hediyeleştiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Peker, Yusuf Buğra Tanık ve kulübün Tarih Danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin de yer aldı; görüşme sonunda karşılıklı hediye takdim edildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İBB Başkan Vekili Aslan'ı ziyaretinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Peker ve Yusuf Buğra Tanık ile kulübün Tarih Danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin de yer aldı.
Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Aziz Yıldırım ve Nuri Aslan, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Kaynak: İHA
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