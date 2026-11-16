Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, İBB Başkan Vekili Aslan\'ı ziyaret etti ve hediyeleşti

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan'ı makamında ziyaret etti.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın, İBB Başkan Vekili Aslan'ı ziyaretinde Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Özgür Peker ve Yusuf Buğra Tanık ile kulübün Tarih Danışmanı Prof. Dr. Vahdettin Engin de yer aldı.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Aziz Yıldırım ve Nuri Aslan, karşılıklı hediye takdiminde bulundu.