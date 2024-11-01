Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi

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Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'in 7. haftasında Sırbistan ekibi Partizan'ı sahasında 89-72 mağlup etti. Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla organizasyonda 5. galibiyetini aldı. Partizan ise üst üste 3. olmak üzere toplamda 5. yenilgisini yaşadı. Öte yandan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım, karşılaşmayı beraber takip etti.

01.11.2024 23:03  Güncelleme: 23:29
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THY Euroleague'de çift maç haftası sona erdi. İlk maçta Maccabi Tel Aviv'i 84-82'yle geçen Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında Partizan ile Ülker Salonu'nda karşılaştı. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren sarı lacivertliler maçı 89-72 kazandı.

KOÇ VE YILDIRIM BİRLİKTE İZLEDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, THY Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe Beko-Partizan basketbol maçını birlikte takip etti. Karşılaşmaya kızı Yaz Yıldırım ile gelen Aziz Yıldırım'ı, Ali Koç karşıladı. Birbirlerine sarılarak bir süre sohbet eden Koç ve Yıldırım, karşılaşmayı birlikte takip etti. Partizan'ı çalıştıran Fenerbahçe Beko'nun eski başantenörü Zeljko Obradovic de yanına gittiği Aziz Yıldırım'a sarılarak hasret giderdi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi

FENERBAHÇE DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk 5 dakikası 6-6 eşitlikle geçildi. Partizan'ın üst üste yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren ve dış atışlardan 4 isabet bulan Fenerbahçe Beko, ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de hız kesmeyen sarı-lacivertliler, 18. dakikada farkı 14 sayıya kadar çıkardı: 41-27. Fenerbahçe, 6'sı ikinci periyotta olmak üzere dış atışlardan 10 isabet bulduğu ilk yarıyı 44-31 üstün bitirdi.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi

AZİZ YILDIRIM'A SEVGİ GÖSTERİSİ

İlk çeyreğin ardından sarı-lacivertli taraftarlar, karşılaşmayı saha kenarında takip eden Fenerbahçe Kulübünün eski başkanı Aziz Yıldırım'a sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarlar, Yıldırım'ın yarın 72. yaşına gireceğinin anons edilmesiyle eski başkanlarının lehine tezahürat yaptı. Aziz Yıldırım da sarı-lacivertli taraftarların bu jestine el sallayarak karşılık verdi. Öte yandan müsabakayı sarı-lacivertli futbolcular Alexander Djiku, Filip Kostic, Dusan Tadic ve Bright Osayi-Samuel de locadan takip etti.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi

OBRADOVIC'IN TAKIMINA FARK ATTI

Üçüncü periyotta da 3 sayı çizgisinin gerisinden etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 28. dakikada 20 sayılık fark yakaladı: 63-43. Fenerbahçe, final çeyreğine 67-53 önde girdi. Dördüncü ve son çeyrekte farkın 12 sayının altına inmesine izin vermeyen Fenerbahçe Beko, 19 üçlük kaydettiği karşılaşmadan 89-72 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi

BIBEROVIC REKORUNU EGALE ETTİ

Ayrıca sarı lacivertli takımda Tarık Biberovic, Partizan karşısında 5 üçlükle buldu. Biberovic, bu üçlük isabetiyle EuroLeague'deki rekorunu egale etti.

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague\'de Partizan\'ı 89-72 yendi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe Beko, THY Euroleague'de Partizan'ı 89-72 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • GFB Selçuk:
    Aziz Başkan faktörü. Yoksa kocun gittiği hangi maçı kazanmışız ki mk 51 4 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    bu sayfadaki 8taşlılar engelli mi mk basket maçı haberi okuyorum aşağıda yorumda arda kardeş diyor contayı yakmış bunlar shsjhsjhsjshs 31 3 Yanıtla
  • GFB Selçuk:
    tiner mi çektin yavrum basket maçı sayfası burası yanlış sayfaya geldin mk :D 23 3 Yanıtla
  • Sadece Beşiktaş:
    ARDA KARDEŞLERE DÜDÜK ASTIRAN BEŞİKTAŞ YÖNETEMİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM BEŞİKTAŞ AĞIR TAŞTIR ALTINDA KALIRSINIZ FLORYADA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ. 9 11 Yanıtla
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