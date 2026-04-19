Fenerbahçe Beko, Trabzonspor'u 93-90 Yendi

19.04.2026 18:34
Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Trabzonspor'u 93-90'lık skorla mağlup etti.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı, Alper Gökçebel

Fenerbahçe Beko: Melli 14, Boston 6, Tarık Biberovic 21, Jantunen 10, Hall 6, Metecan Birsen 1, Baldwin 10, Mert Emre Ekşioğlu, de Colo 9, Onuralp Bitim 7, Silva 9

Trabzonspor: Reed 31, Berk Demir 2, Yeboah 16, Taylor 4, Delgado 15, Girard 19, Tinkle, Alican Güney, Hamm, Ege Arar, Dorukhan Engindeniz 3

Beş faulle çıkan oyuncular: 32.05 Berk Demir, 36.51 Taylor (Trabzonspor)

1. Periyot: 18-23

Devre: 41-39

3. Periyot: 72-70

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Trabzonspor'u 93-90 yendi.

Kaynak: AA

Trabzonspor, Fenerbahçe, Sigorta, Türkiye, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
