Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası'nı Kazandı

Fenerbahçe Beko Türkiye Kupası\'nı Kazandı
22.02.2026 23:19
Fenerbahçe Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup etti.

FENERBAHÇE Beko, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmanın ardından düzenlenen seremoniyle kupasını aldı.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş GAİN'i 91-74 mağlup ederek 10'uncu kez Türkiye Kupası'nda zafere ulaştı. Beşiktaş GAİN Kaptanı Yiğit Arslan, ikincilik şiltini TBF Başkanvekili Harun Erdanay'ın elinden aldı. Madalya takdimini Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz yaparken, şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu verdi. Türkiye Kupası Tarık Biberovic'in ellerinde havalandı ve daha sonra sarı-lacivertli oyuncular şampiyonluğu parkede doyasıya kutladı.

EN DEĞERLİ OYUNCU TARIK BIBEROVIC OLDU

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu (MVP) Fenerbahçe Beko'da 28 sayı üreten Tarık Biberovic oldu. Biberovic'e MVP ödülünü TBF Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Karagöz verdi.

BAKAN BAK, FENERBAHÇE BEKO'YU TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ziraat Bankası Türkiye Kupası Finali'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Beko için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Bak, finalde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek kupaya uzanan Fenerbahçe Beko'yu kutladığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan Basketbol 40'ıncı Erkekler Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş GAİN'i mağlup ederek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'yu tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Beşiktaş GAİN'i de performansından dolayı kutluyor, her iki takımımıza başarılar diliyorum."

Kaynak: DHA

