Fenerbahçe Beko, Türkiye Kupası'nı ve lig şampiyonluğunu kazandı

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Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu , " Türkiye Kupası 'nı aldık. EuroLeague'de Dörtlü Final'e kaldık. Üzerine de ligde şampiyonluğu kazandık. Muhteşem bir sezon oldu. Belki EuroLeague şampiyonluğu da olabilirdi ama bunlar zamanla olacak şeyler" dedi.

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 4'üncü maçında Anadolu Efes'i normal süresi 64-64 biten karşılaşmada uzatma bölümü sonucunda 80-72 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Beko Takım Kaptanı Melih Mahmutoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir sezon geçirdiklerini söyleyen Mahmutoğlu, "Türkiye Kupası'nı aldık. EuroLeague'de Dörtlü Final'e kaldık. Üzerine de ligde şampiyonluğu kazandık. Muhteşem bir sezon oldu. Belki EuroLeague şampiyonluğu da olabilirdi ama bunlar zamanla olacak şeyler. Sertaç abim sağ olsun her zaman yanımızda. Onu seviyoruz. Son zamanlarda Fenerbahçe için çok güzel şeyler oluyor. Tekrardan iyi ki Fenerbahçeliyim dediğim zamanları yaşıyoruz. Kongrede güzel bir seçim oldu. Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a teşekkür ediyorum. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.