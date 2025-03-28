Fenerbahçe Bodrum'u 4-2 geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Bodrum'u 4-2 geçti

Fenerbahçe Bodrum\'u 4-2 geçti

Fenerbahçe, Bodrum FK'yı 4-2 yenerek Galatasaray maçı öncesi moral buldu. Skriniar ilk golünü attı.

28.03.2025 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Bodrum FK'yı 4-2 mağlup ederek, hafta içi Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi moral buldu. Sarı-lacivertlilerde Milan Skriniar ilk golünü kaydederken, Dusan Tadic 'dalya' dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Bodrum FK'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 4-2 yendi. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Milan Skriniar, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca kaydetti. Bu galibiyetle puanını 65'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirdi. Kanarya, ligde oynadığı son 13 mücadelede ise kaybetmedi. Bu süreçte 10 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

3 maç sonra kalesinde gol gördü

Son haftalarda savunmasıyla ön plana çıkan Fenerbahçe, 3 maç sonra kalesinde gol gördü. Ligin en az gol yiyen takımı olan sarı-lacivertliler, Galatasaray, Antalyaspor ve Samsunspor maçlarında kalesini gole kapatmıştı. Muğla ekibine karşı kaleyi İrfan Can Eğribayat korurken, biri penaltıdan 2 gole engel olamadı. İrfan, Bodrum FK müsabakasında toplam 6 kurtarış yaptı.

Milan Skriniar ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla ilk golünü attı. Bodrum FK maçına 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan Skriniar, 5. dakikada kafayla topu ağlara gönderdi ve takımının ilk golüne imza attı. Ara transfer döneminde takıma katılan 30 yaşındaki defans, ilk günden itibaren teknik heyetin değişmez ismi oldu. Skriniar, ligde 7. maçına da 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 4, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 maçta görev yaptı.

Dusan Tadic, 100. maçına çıktı

Sırp futbolcu Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında yedek başladı. Bu sezon ligde 9 gol, 10 asistle sarı-lacivertlilerin hücumunda önemli pay sahibi olan Tadic, 22'si 11 olmak üzere 27 maçta süre aldı.

Fenerbahçe'de 2. sezonunu geçiren 36 yaşındaki futbolcu, Bodrum FK karşısında 72. dakikada oyuna girdi. Tadic, sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkarken, bu süreçte 27 gol, 31 asistlik performans sergiledi.

Oğuz Aydın'ın 6. gol sevinci

Bu sezon başarılı performansıyla milli takıma yükselen Oğuz Aydın, yeşil-beyazlılara karşı da skor katkısı üretti. Jose Mourinho'nun bu sezon 14'ü ilk 11 olmak üzere 16 maçta görev verdiği Oğuz, 6 kez fileleri havalandırırken, 2 de asist yaptı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ile oynadığı Uluslar Ligi play-off eşleşmesinde iki maçta 3 asistle Ay-yıldızlılarda ön plana çıktı. Oğuz, bugün de 32. dakikada Youssef En-Nesyri'nin pasında golünü atmayı başardı.

Talisca, 5. golüne imza attı

Brezilyalı forvet Anderson Talisca, ligde üst üste 2 maçta 11 başladı. Hücumda önemli pozisyonlar üreten Talisca, 45. dakikada penaltıdan takımının 4. golüne imza attı. Bu sezon ligde 2. kez gol sevinci yaşayan 31 yaşındaki hücum oyuncusunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 3 golü bulunuyor. Talisca, 72. dakikada yerini Allan Saint-Maximin'e bıraktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Milan Skriniar, Dusan Tadic, Galatasaray, Maç Sonucu, Fenerbahçe, Politika, Futbol, Bodrum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Bodrum'u 4-2 geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
23:38 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
08:51 Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 00:54:57. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Bodrum'u 4-2 geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement