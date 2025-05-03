Fenerbahçe Boks Takımı\'ndan Başarı

FENERBAHÇELİ milli boksörler, İran'ın Khoy şehrinde yapılan Pahlawan Pourya-ye Vali Cup Uluslararası Boks Turnuvasında başarılı sonuçlara imza attılar.

Boks Milli Takımı elde ettiği 5 madalyanın 4'ü Fenerbahçeli sporculardan geldi.

Sporculardan 55 kg Tolga Kaya, 70 kg Mehmet Aydemir ve 90 kg Emrah Yaşar altın madalya kazanırken, 80 kg Sultan Osmanlı ise bronz madalyanın sahibi oldu.