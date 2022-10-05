SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı

05.10.2022 16:56

SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandıMustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı.

SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı

Mustafa AKIN/İSTANBUL,(DHA) - UEFA Avrupa Ligi B Grubu üçüncü maçında yarın kendi sahasında Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden AEK Larnaca ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar tamamlandı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde teknik Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleri ile devam eden idman, 5'e 2 top kapma çalışmaları ile sürdü. Sarı-lacivertiler antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmalar yaptı.

Fenerbahçe'de Beşiktaş ile oynanan derbi maçta sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın ise dizinde trawma tespit edildi. Tedavasine başlanan tecrübeli futbolcu AEK Larnaca ve ligdeki Fatih Karagümrük maçlarında görev alamayacak. Öte yandan çalışmalarını özel program dahilinde sürdüren Joshua King ile Luan Peres de AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş derbisinde yer alan bazı futbolcularını dinlendirmeyi planlayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un AEK Larnaca maçına şu 11'le çıkması bekleniyor Altay, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Zajc, Emre Mor, İrfan Can, Rossi, Batshuayi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe'de AEK Larnaca hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
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