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Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor

20.10.2021 18:06

Liderliği Trabzonspor'a kaptıran Fenerbahçe, Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülüyor. Sarı-lacivertlilerde bazı futbolcular performansıyla Avrupa devlerinin radarına girerken bazıları da gözden çıkarıldı. 6 yıldızıyla yol ayrımına gelen Fenerbahçe'de oyunculara talip olan kulüpler dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gelmesinin ardından bazı futbolcular kadro dışı kalırken bazıları da gözden çıkarıldı. Sarı-lacivertlilerde performansı yükselişte olan futbolculara Avrupa kulüpleri talip olurken 6 isimle yolların ayrılması gündemde.

SİNAN GÜMÜŞ, BAŞAKŞEHİR YOLCUSU

A Spor'da yer alan habere göre, Sarı lacivertlilerde 6 futbolcunun ayrılması gündemde. Bu isimlerin başında ise Sinan Gümüş geliyor. Sezon başında gönderilecekler listesinde olmasına rağmen tazminat krizi nedeniyle takımda kalan ve kadro dışı bırakılan Sinan Gümüş'e talip çıktı.Fenerbahçe'nin kadrosunda düşünmediği 27 yaşındaki futbolcu için Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu'nun ısrarcı olduğu öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun da Başakşehir'e gitmeye sıcak baktığı ve ara transfer döneminde imzaların atılacağı belirtildi.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esecek! Yıldız futbolcular vedaya hazırlanıyor

ARDA VE MUHAMMED, CLUBE BRUGGE'ÜN RADARINDA

Fenerbahçe'nin Yunan oyuncusu Dimitrios Pelkas, geçtiğimiz sezonun aksine bu sezon Portekizli teknik adam ile beklenen performansa çıkamadı. Yaşadığı sakatlıkların da bunda etkili olmasına karşın Pelkas'ın takımdan ayrılması da gündemde. 27 yaşındaki oyuncuya İtalya'dan Bologna'nın ilgisi olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin genç yetenekleri Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya, Belçika ekibi Club Brugge'ün gündeminde. 16 yaşındaki Arda Güler'in altyapıya transfer etmek isteyen Brugge, Muhammed'i ise A takıma katacak.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esecek! Yıldız futbolcular vedaya hazırlanıyor

PRENS SELMAN, ALTAY BAYINDIR'I LİSTEYE ALDI

Suudi Arabistan Yatırım Fonu destekli bir konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, Ocak ayı transfer dönemine hazırlanıyor. Arap sahipleriyle birçok transfer yapması beklenen Premier Lig ekibinin hedefinde bir Altay Bayındır yer alıyor. İddiaya göre; Prens Selman'ın sahibi olduğu Newcastle United, Fenerbahçe'nin milli kalecisi Altay Bayındır'ı izletiyor. Hollanda ekibi Ajax, İtalyan devi Inter de Fenerbahçe'nin başarılı genç kalecisini bir süredir takip ederken talipler listesine Arap sermayesinin geçtiğimiz haftalarda satın aldığı Newcastle United da katıldı. Yakın zamanda milli kaleci için flaş gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esecek! Yıldız futbolcular vedaya hazırlanıyor

SZALAİ, LA LİGA YOLCUSU

Kanarya'nın Macar savunmacısı Attila Szalai, performansıyla göz dolduruyor. 23 yaşındaki savunmacı hem sarı lacivertlilerde hem de milli takımında gösterdiği oyunla değerine değer kattı. Bu yükseliş Avrupa'nın devlerinin de gözünden kaçmadı. Şu anda Szalai ile La Liga ekipleri Atletico Madrid ve Sevilla ciddi şekilde ilgileniyor. Ancak şampiyonluk yolunda yara almak istemeyen Kanarya, oyuncuyu sezon sonu gelmeden satmak istemiyor.

Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları sert esecek! Yıldız futbolcular vedaya hazırlanıyor
Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor

Altay Bayındır, Başakşehir, Fenerbahçe, Milli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esecek! Yıldız futbolcular tek tek vedaya hazırlanıyor - Son Dakika
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