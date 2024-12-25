Fenerbahçe'de Hırçın İsimler Fred ve Djiku - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'de Hırçın İsimler Fred ve Djiku

Fenerbahçe, 17 haftada 36 puan topladı. Fred ve Djiku, 4'er sarı kartla cezalı duruma düştü.

25.12.2024 11:49
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Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünü 36 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin en hırçın isimleri Alexander Djiku ve Fred oldu.

Sarı-lacivertli takımın ligde oynadığı 16 karşılaşmanın 13'ünde görev yapan Fred, ligdeki ilk sarı kartını süre almadığı 2. haftadaki Göztepe müsabakasında gördü. Karşılaşmanın son bölümünde yedek kulübesinde kart gören Brezilyalı futbolcu, ikinci sarı kartı ise ligde forma giydiği ilk maç olan 3. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında gösterildi.

İç sahada oynanan Galatasaray derbisinde sarı kart gösterilen Fred, 9. haftada oynanan Reeder Samsunspor karşılaşmasında bu sezonki dördüncü sarı kartını alarak cezalı duruma düştü.

Tecrübeli futbolcu, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında cezası sebebiyle takımını yalnız bıraktı.

Avrupa'da da cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de bu sezon ligde cezalı duruma düşen ilk isim olan Fred, UEFA Avrupa Ligi'nde de gördüğü 3 sarı kart sebebiyle 1 maçta forma giyemedi.

Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertli takımın bu sezon deplasmanda oynadığı 3 maçta da sarı kartla uyarıldı.

Twente, AZ Alkmaar ve Slavia Prag karşılaşmalarında sarı kart gösterilen Fred, iç sahadaki Athletic Bilbao müsabakasında takımını yalnız bıraktı.

-Djiku da 4 sarı kart gördü

Fenerbahçe'de sarı kart cezası çeken diğer isim savunmada forma giyen Alexander Djiku oldu.

Ligin 7. haftasında Onvo Antalyaspor ile deplasmanda oynanan müsabakada bu sezonun ilk sarı kartını gören Djiku, 9. haftada Reeder Samsunspor, 13. haftada Bellona Kayserispor ve 15. haftada Beşiktaş maçlarını da sarı kartla tamamladı.

Gördüğü 4 sarı kart sebebiyle cezalı duruma düşen Ganalı futbolcu, RAMS Başakşehir ile iç sahada oynanan müsabakada forma giyemedi.

İkinci yarılarda daha fazla kart gördü

Fenerbahçeli oyunculara, ligin 17 haftalık ilk bölümünde 36 sarı kart gösterilirken, bu kartların 10'u ilk yarılarda geldi.

Hakemler, sarı-lacivertli takıma maçların ikinci devrelerinde ise 26 sarı kart gösterdi.

Sarı-lacivertliler, 17 haftalık periyotta hiç kırmızı kart görmedi.

En fazla kart Samsun'da çıktı

Fenerbahçe'nin bu sezon en fazla kart gördüğü müsabaka, Reeder Samsunspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşma oldu.

90 dakikası 2-2 beraberlikle biten mücadelede Filip Kostic ile Fred ilk yarıda, Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Alexander Djiku da ikinci yarıda sarı kartla uyarıldı. Sarı-lacivertli oyuncular bu müsabakayı toplam 5 sarı kartla tamamladı.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde kart gören Fenerbahçeli futbolcular şunlar:

Oyuncu

Sarı kart

Kırmızı kart

Fred

4

-

Alexander Djiku

4

-

Jayden Oosterwolde

3

-

Samet Akaydin

3

-

Sofyan Amrabat

3

-

Allan Saint-Maximin

2

-

Çağlar Söyüncü

2

-

Mert Hakan Yandaş

2

-

Youssef En-Nesyri

2

-

Sebastian Szymanski

2

-

Edin Dzeko

1

-

Filip Kostic

1

-

Rodrigo Becao

1

-

İrfan Can Kahveci

1

-

Bright Osayi-Samuel

1

-

Mert Müldür

1

-

İsmail Yüksek

1

-

Cengiz Ünder

1

-

Bartuğ Elmaz

1

-

Toplam

36

-

Kaynak: AA

Alexander Djiku, Samsunspor, Fenerbahçe, Samsun, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Hırçın İsimler Fred ve Djiku - Son Dakika

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