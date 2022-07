Fenerbahçe'de Jesus kolları erken sıvadı

Portekizli çalıştırıcı oyuncularla bire bir ilgilendi

Emre Mor, Sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi

Jesus'un vazgeçilmezi İsmail YüksekKamp kadrosundaki bütün oyuncular denendi

Mustafa AKIN/ GRAZ (Avusturya), - Fenerbahçe, İstanbul'da başladığı kamp çalışmalarını Avusturya'nın Graz kentinde sonlandırdı.Fenerbahçe'de yeni sezon çalışmaları Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde 15 Haziran'da başladı. Kuzey Makedonya ekibi Shkupi ile 2-2 berabere kalan Sarı-lacivertliler, Arnavutluk takımı KF Tirana'yı da 4-0 yendi. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da yapılan son hazırlık karşılaşmasında ise Katar ekibi AL Shamal'i 4-2 mağlup etti. Sonrasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarındaki Bad Radkersburg bölgesine geçen Fenerbahçe, 2 hazırlık maçı daha gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Graz'daki Merkur Arena'da Sırbistan takımı Partizan'ı 1-0, Macaristan ekibi Mol Fehervar'ı ise 3-0 yendi.JESUS OYUNCULARLA BİRE BİR İLGİLENDİFenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, yeni sezon hazırlıkları süresince oyuncularıyla bire bir ilgilendi. Takıma kendi felsefesini ve oyun stilini ezberletmeye çalışan Jesus, idmanlarda ve hazırlık maçlarında oyuncularla bire bir görüşmeler yaptı. Sürekli uyarılarda bulunarak istediklerini aktaran tecrübeli teknik adam, futbolcularla sürekli diyalog halinde kaldı. Özellikle her gün yaptırdığı çift idmanla oyuncularına yoğun bir çalışma programı sunan Jesus, hem Avrupa hem de ligde başarının gelmesi için kolları erken sıvadı.JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ İSMAİL YÜKSEKSarı-lacivertli ekipte Shkupi, Tirana ve AL Shamal maçlarında oyuna sonradan giren İsmail Yüksek, Partizan ve Mol Fehervar maçlarında teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. Jesus iki hazırlık maçında da İsmail Yüksek'e 90 dakika forma şansı verirken, teknik adamın sahada en çok diyalog kurduğu futbolcu olması da dikkatlerden kaçmadı. Mol Fehervar maçının ardından açıklama yapan 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe formasının ağırlığını ve gururunu hissetmenin önemli olduğunu vurguladı. Jesus'un kendisi ile özel ilgilendiğini ifade eden Yüksek, "Sağ olsun benimle her şekilde ilgileniyor. Ben de elimden gelen gayreti saha içinde veriyorum" ifadelerini kullandı.EMRE MOR, SARI-LACİVERTLİ FORMAYI İLK KEZ GİYDİFenerbahçe'de yeni transfer Emre Mor, Avusturya kamp kadrosuna dahil edildi. Sarı-lacivertli kulüple resmi sözleşmeyi Graz'da imzalayan Emre Mor, Partizan ile oynanan hazırlık maçında Sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Emre Mor, Partizan mücadelesinin 64'üncü dakikasında Lincoln Henrique'nin yerine oyuna dahil oldu.KAMP KADROSUNDAKİ BÜTÜN OYUNCULAR DENENDİJorge Jesus, kamp çalışmaları süresince idmanlarda ve özellikle yapılan hazırlık maçlarında bütün oyunculara süre verdi.Portekizli çalıştırıcı, Avusturya kampındaki 2 hazırlık maçında da savunma hattında değişikliğe gitmedi. Sarı-lacivertli ekipte 2 maçta kalede Altay Bayındır görev alırken, savunma dörtlüsü Osayi-Samuel, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluştu. İsmail Yüksek, ön liberoda sergilediği performansla dikkatleri çekerken, 2 maçta da formanın değişilmez ismi oldu. Hücumda ise Bruma ve Rossi son 2 hazırlık maçında ilk 11'de forma buldu.SAKATLAR İYİLEŞTİFenerbahçe'de Crespo, Gustavo ve Serdar Aziz, Avusturya kampına getirilmezken, adalesinde ağrı hisseden Mert Hakan Yandaş, kampın ilk gününde İstanbul'a döndü. 4 oyuncu için yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, 20 Temmuz'da Polonya'da oynanacak Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçında görev almaları bekleniyor. Ön çapraz bağlarında kısmi zedelenme olan Nazım Sangare'nin ise tedavisine devam ediliyor.4 OYUNCUNUN GELECEĞİ NETLİK KAZANMADISarı-lacivertli ekipte 4 oyuncunun ise geleceği belirsizliğini koruyor. Avusturya kampına sakat oldukları gerekçesiyle dahil edilmeyen Lemos, Meyer, Tisserand ve Caulker'ın durumları hala netlik kazanmadı. Takımdan ayrılması planlanan oyuncular ile ilgili olarak çalışmalar sürdürülüyor.HULL CITY İLE DOSTLUK MAÇIFenerbahçe, 10 Temmuz'da Hull City ile Sakarya'da dostluk maçına çıkacak. Sakarya Atatürk Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Sonrasında tesislerinde çalışmalarını sürdürecek Fenerbahçe, gözünü Dinamo Kiev maçına çevirecek.HEDEF DINAMO KIEVFenerbahçe'de tüm hazırlıklar Şampiyonlar Ligi 2'nci ön eleme turundaki Dinamo Kiev maçına göre yapıldı. Teknik direktör Jorge Jesus, her kulvarda şampiyonluk parolası ile çıkacağı sezona emin adımlarla girmek isterken, ilk engeli sorunsuz aşmak istiyor.