Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, sadece saha içi değil saha dışında da tam motive olmuş bir takımla çalışmak adına ilk adımları attı. Tesislere kazanılan kupaların fotoğrafların asılmasını talep eden Jesus'un talepleri gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı bu çeşitli düzenlemelerin fotoğrafları ise sosyal medyada beğeni topladı.

"HÜCUM HÜCUM"

1959 yılı öncesi şampiyonluklarda dahil olmak üzere kazanılan tüm kupaların fotoğraflarının asıldığı tesislerde dikkat çeken bir diğer görselde "hücum hücum" yazıları oldu.