Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı

13.06.2022 15:21

Fenerbahçe, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda Can Bartu Tesisleri'nde düzenlemeye gitti. Yeni sezon öncesinde tam motivasyon oluşturmak isteyen Jesus'un talimatlar doğrultusunda 1959 yılı öncesi şampiyonluklar da dahil olmak üzere kazanılan tüm kupaların fotoğraflarının asıldı, duvarlara "hücum hücum" yazıları yazıldı.

Tecrübeli teknik adam Jorge Jesus, sadece saha içi değil saha dışında da tam motive olmuş bir takımla çalışmak adına ilk adımları attı. Tesislere kazanılan kupaların fotoğrafların asılmasını talep eden Jesus'un talepleri gerçekleştirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yaptığı bu çeşitli düzenlemelerin fotoğrafları ise sosyal medyada beğeni topladı.

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı
Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı

"HÜCUM HÜCUM"

1959 yılı öncesi şampiyonluklarda dahil olmak üzere kazanılan tüm kupaların fotoğraflarının asıldığı tesislerde dikkat çeken bir diğer görselde "hücum hücum" yazıları oldu.

Fenerbahçe'nin tesisine Jorge Jesus dokunuşu! Yeni halinin fotoğraflarına beğeni yağdı
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Jorge Jesus, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı - Son Dakika
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