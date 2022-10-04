UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca ile karşılaşacak. Sarı-lacivertlilere karşılaşma öncesi Mert Hakan Yandaş'tan kötü haber geldi.
Fenerbahçe'nin yaptığı son antrenmanda dizine darbe alan Mert Hakan Yandaş, AEK Larnaca karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertlilerde ayrıca sakatlıkları devam eden Joshua King ve Luan Peres'in de perşembe günü oynanacak maçta oynaması beklenmiyor.
Fenerbahçe ile AEK Larnaca, 6 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda 4 puanla 2. sırada bulunuyor
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek - Son Dakika