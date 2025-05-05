Fenerbahçe\'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

Dün akşam sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertliler bu sezonu kupasız kapatacak.

16 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Tüm bu yaşananların ardından kadro yapılanmasında da ne olacağı büyük merak konusu olan sarı-lacivertlilerde ayrılacaklar ve ayrılmaya yakın olan isimler neredeyse belli oldu.

Fenerbahçe, gelecek sezona yeni bir kadro kuracak. Mourinho dahil olmak üzere birçok isme teklif var. Sarı-lacivertlilerde hem gelecek teklifler, hem de sözleşmesi bitecek oyunculara göre yeni bir planlama gerekiyor.

İşte takımdan ayrılması beklenen o isimler;