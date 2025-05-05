Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

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Sahasında Beşiktaş'a yenilen Fenerbahçe, gelecek sezon için büyük bir kadro değişikliğine gidiyor. Yeni sezonda ''sil baştan'' demeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen isimler arasında Livakovic, Skriniar, Djiku, Osayi, Becao, Yusuf Akçiçek, Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Kostic, Maximin, Tadic, En-Nesyri, Dzeko, Cenk Tosun ve Jose Mourinho bulunuyor.

05.05.2025 15:18
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Dün akşam sahasında Beşiktaş'a da yenilen ve bu sezon İstanbul derbisi kazanamayan Fenerbahçe'de şampiyonluk mucizelere kaldı. Galatasaray'ın 8 puan gerisinde olan ve hem Ziraat Türkiye Kupası hem de UEFA Avrupa Ligi'nden de elenen sarı-lacivertliler bu sezonu kupasız kapatacak.

16 İSİMLE YOLLAR AYRILIYOR

Tüm bu yaşananların ardından kadro yapılanmasında da ne olacağı büyük merak konusu olan sarı-lacivertlilerde ayrılacaklar ve ayrılmaya yakın olan isimler neredeyse belli oldu.

Fenerbahçe, gelecek sezona yeni bir kadro kuracak. Mourinho dahil olmak üzere birçok isme teklif var. Sarı-lacivertlilerde hem gelecek teklifler, hem de sözleşmesi bitecek oyunculara göre yeni bir planlama gerekiyor.

İşte takımdan ayrılması beklenen o isimler;

  • Livakovic
  • Skriniar
  • Djiku
  • Osayi
  • Becao
  • Yusuf Akçiçek
  • Amrabat
  • İsmail Yüksek
  • Fred
  • Kostic
  • Maximin
  • Tadic
  • En-Nesyri
  • Dzeko
  • Cenk Tosun
  • Jose Mourinho
Fenerbahçe\'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor

İsmail Yüksek, Jose Mourinho, Cenk Tosun, Fenerbahçe, Beşiktaş, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de Mourinho dahil 16 isimle yollar ayrılıyor - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Erbay Mercan:
    bal yapmaz arı FRED en başta gitsin maç sonu gülücükler atıyordu 3 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    kirli sepeti gibi:)) 0 0 Yanıtla
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