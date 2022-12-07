Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı için geri sayıma geçti - Son Dakika
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Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı için geri sayıma geçti

07.12.2022 15:36

Fenerbahçe'de performansıyla harikalar yaratan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Avrupa devleri sıraya girdi. Sarı lacivertliler, teklif yağan 23 yaşındaki oyuncuyu 25 milyon euronun altına satmayı düşünmüyor.

Vitor Pereira döneminde başlayan çıkışını Jorge Jesus'un takımın başına geçmesiyle üzerine koyarak sürdüren Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin radarında. Özellikle İtalyan ekiplerinin ilgisini çeken milli futbolcu, sarı-lacivertlilere rekor bonservis kazandırabilir.

FENERBAHÇE SEZON SONUNU İŞARET ETTİ

Ajansspor'da yer alan habere göre, Süper Lig ve Avrupa'da fırtınalar estiren Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin dikkatini çekti. Inter ve Milan'ın milli futbolcunun transferini ocak ayında bitirmek için rekabete girdiği belirtilirken, sarı-lacivertlilerin bu kulüplere "Sezon sonu görüşelim." dediği ifade edildi.

HEDEF 25 MİLYON EURO

Ferdi Kadıoğlu'nu rekor bonservis bedeliyle satmayı düşünen Fenerbahçe'nin 25 milyon euronun altında gelecek teklifleri kabul etmesi beklenmiyor. Milli futbolcunun, sarı-lacivertlilerle imzaladığı sözleşmede herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor.

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Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı için geri sayıma geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ferdi Kadıoğlu'na teklif yağıyor! Fenerbahçe, Süper Lig tarihinin en pahalı futbolcu satışı için geri sayıma geçti - Son Dakika
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