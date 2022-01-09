Joachim Löw'den yanıt bekleyen Fenerbahçe'de, yerli teknik adam adayları arasına bir isim daha eklendi. Okan Buruk, İsmail Kartal ile birlikte Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın da adı sarı-lacivertli ekiple anılıyor.
Daha önce 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'de Lorant'ın yardımcılığını yapan Fırat'a, Başkan Ali Koç'un sıcak baktığı gelen haberler arasında. Şu an Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran 51 yaşındaki hocanın, gelmesi halinde yanında Michael Olunga'yı da getireceği belirtiliyor.
Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kenyalı golcü Michael Olunga, Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail forması giyiyor.
Kariyerinde Djurgarden, Girona ve Kashiwa gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki Olunga, bu sezon Katar Ligi'nde 11 maçta 13 kez ağları sarstı.
Eylül 2021 ayından bu yana Kenya Milli Takımı'nda görev yapan Engin Fırat, daha önce Moldova'yı çalıştırmıştı.
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Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor - Son Dakika Spor