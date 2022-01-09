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Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor - Son Dakika

Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor

09.01.2022 13:15
Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor

Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de, Engin Fırat ismi gündeme geldi. Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran Fırat'ın, sarı-lacivertli takımın başına geçmesi durumunda Michael Olunga'yı da yanında getireceği ileri sürüldü.

Joachim Löw'den yanıt bekleyen Fenerbahçe'de, yerli teknik adam adayları arasına bir isim daha eklendi. Okan Buruk, İsmail Kartal ile birlikte Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat'ın da adı sarı-lacivertli ekiple anılıyor.

LORANT'IN YARDIMCISIYDI

Daha önce 2002-2003 sezonunda Fenerbahçe'de Lorant'ın yardımcılığını yapan Fırat'a, Başkan Ali Koç'un sıcak baktığı gelen haberler arasında. Şu an Kenya Milli Takımı'nı çalıştıran 51 yaşındaki hocanın, gelmesi halinde yanında Michael Olunga'yı da getireceği belirtiliyor.

Fenerbahçe için sürpriz iddia: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor

AL DUHAİL'DE OYNUYOR

Daha önce de Fenerbahçe'nin gündemine gelen Kenyalı golcü Michael Olunga, Katar Ligi ekiplerinden Al-Duhail forması giyiyor.

Fenerbahçe için sürpriz iddia: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor

11 MAÇTA 13 GOL ATTI

Kariyerinde Djurgarden, Girona ve Kashiwa gibi takımların formasını giyen 27 yaşındaki Olunga, bu sezon Katar Ligi'nde 11 maçta 13 kez ağları sarstı.

Fenerbahçe için sürpriz iddia: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor

MOLDOVA'YI ÇALIŞTIRDI

Eylül 2021 ayından bu yana Kenya Milli Takımı'nda görev yapan Engin Fırat, daha önce Moldova'yı çalıştırmıştı.

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Fenerbahçe, Milli, Fırat, Kenya, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de yeni isim iddiası: Yeni hoca Engin Fırat, Kenya'dan golcüsüyle geliyor - Son Dakika
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