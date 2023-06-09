Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı

GÖKHAN KARABULUT:

Umarım haber doğrudur. Kurtulmamız lazım bu adamdan. Sorumsuz lakayıt sürekli top kaptıran sadece canı istediğinde konsantre olup adam gibi oynayan bir oyuncu. Kimse bana 29 gol attı demesin. Diagne de 23 gol 6 asist yaptı. Umut Nayir bile küme düşen takımda 17 gol attı. Bu lig bu kadar zayıf bir lig işte. O yüzden Valencia attıkları üzerinden değil atamadıkları üzerinden değerlendirilmeli. Kesinlikle santrafor değil olamaz, Fenerbahçe nin golcüsü hiç olamaz !