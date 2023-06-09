Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol kralı oldu. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı son anda bir pürüz çıkmaması durumunda yeni sezon Fenerbahçe'de olmayacak.
Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasını 47 maçta terletti. Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan Valencia, Süper Lig'de gol kralı oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı - Son Dakika