Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı - Son Dakika
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Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı

09.06.2023 09:18

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Enner Valencia'nın, Internacional ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. Süper Lig'de gol kralı olan Ekvadorlu yıldız, yeni sezonda büyük bir mucize gerçekleşmezse sarı-lacivertli formayı giymeyecek.

Süper Lig'i 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia, gol kralı oldu. Sözleşmesi biten yıldız futbolcu, sarı-lacivertlilere veda etmeye hazırlanıyor.

INTERNACIONAL İLE ANLAŞMAYA VARDI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Enner Valencia, Brezilya ekibi Internacional ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı son anda bir pürüz çıkmaması durumunda yeni sezon Fenerbahçe'de olmayacak.

GOL KRALI OLDU

Enner Valencia bu sezon Fenerbahçe formasını 47 maçta terletti. Ekvadorlu yıldız bu karşılaşmalarda 33 gol ve 7 asistlik performans gösterdi. Kariyerinin en başarılı dönemini yaşayan Valencia, Süper Lig'de gol kralı oldu.

Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı
YORUMLAR (2)
  • GÖKHAN KARABULUT: Umarım haber doğrudur. Kurtulmamız lazım bu adamdan. Sorumsuz lakayıt sürekli top kaptıran sadece canı istediğinde konsantre olup adam gibi oynayan bir oyuncu. Kimse bana 29 gol attı demesin. Diagne de 23 gol 6 asist yaptı. Umut Nayir bile küme düşen takımda 17 gol attı. Bu lig bu kadar zayıf bir lig işte. O yüzden Valencia attıkları üzerinden değil atamadıkları üzerinden değerlendirilmeli. Kesinlikle santrafor değil olamaz, Fenerbahçe nin golcüsü hiç olamaz ! Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • haydar topçu: Umut nayir fenere gelirse valenciayı aratmaz Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor Brezilya yolcusu! Enner Valencia Fenerbahçe ile anlaşamadı, Internacional'e transfer oluyor

Enner Valencia, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerbahçe defterini kapattı! Süper Lig'in gol kralı Valencia, Internacional ile anlaştı - Son Dakika
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