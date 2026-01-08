Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi

Fenerbahçe\'den Enes Ünal sürprizi
08.01.2026 22:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, Enes Ünal'ı gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Yapılacak teklifin satın alma opsiyonlu kiralama şeklinde olacağı ve 28 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yerli golcü transferi arayışına girerken gündemine Enes Ünal'ı aldı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPACAK

Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istiyor.Uzun süreli sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Enes Ünal için sarı-lacivertliler resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

YAPILACAK TEKLİF

Fenerbahçe'nin milli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı, 28 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

16.5 milyon euro bedelle transfer olduğu Bournemouth'ta bu sezon 9 maça çıkan Enes Ünal, 1 gollük performans sergiledi.

Bournemouth, Fenerbahçe, Enes Ünal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    ghtumuze mi sokacağız bunu 19 2 Yanıtla
    ramazanefe66 ramazanefe66:
    çok güldürdün beni sende gülesin inşeallah 4 0
  • 314190 314190:
    her zaman yaptığımız gibi gol atamayan forvet alıyoruz. 12 0 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    yeni bir çöplük oluşturacaklar 8 0 Yanıtla
  • Erkan Cinar Erkan Cinar:
    haber yalan 3 0 Yanıtla
  • Aslancimbom1234 Aslancimbom1234:
    febeme fazla bile :))) 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 01:00:32. #7.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.