Fenerbahçe\'den Enes Ünal sürprizi

Cenk Tosun ile yollarını ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe, yerli golcü transferi arayışına girerken gündemine Enes Ünal'ı aldı.

FENERBAHÇE TEKLİF YAPACAK

Tedesco'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Bournemouth forması giyen milli futbolcu Enes Ünal'ı kadrosuna katmak istiyor.Uzun süreli sakatlığını atlatan ve yeniden forma giymeye başlayan Enes Ünal için sarı-lacivertliler resmi teklif sunmaya hazırlanıyor.

YAPILACAK TEKLİF

Fenerbahçe'nin milli yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunacağı, 28 yaşındaki oyuncunun da Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZON PERFORMANSI

16.5 milyon euro bedelle transfer olduğu Bournemouth'ta bu sezon 9 maça çıkan Enes Ünal, 1 gollük performans sergiledi.