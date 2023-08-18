Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'ün yolunu tutuyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle anlaşmaya varırken Serdar Dursun'un vereceği karar bekleniyor.
Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'un transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinin maaş teklifini kabul etmesi durumunda Fatih Karagümrük forması giyecek.
Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında 64 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 9 asist yaptı.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer: Serdar Dursun - Son Dakika