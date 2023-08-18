Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer: Serdar Dursun - Son Dakika

Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer: Serdar Dursun

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:40

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'ün yolunu tutuyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle anlaşmaya varırken Serdar Dursun'un vereceği karar bekleniyor. Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'un transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinin maaş teklifini kabul etmesi durumunda Fatih Karagümrük forması giyecek. Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında 64 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Serdar Dursun, Fatih Karagümrük'ün yolunu tutuyor. Sarı-lacivertliler, İstanbul ekibiyle anlaşmaya varırken Serdar Dursun'un vereceği karar bekleniyor.

TEKLİFİ KABUL EDERSE FATİH KARGÜMRÜK FORMASI GİYECEK

Fatih Karagümrük, Serdar Dursun'un transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli takımda forma şansı bulamayan 31 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibinin maaş teklifini kabul etmesi durumunda Fatih Karagümrük forması giyecek.

28 KEZ SKOR KATKISI VERDİ

Serdar Dursun, Fenerbahçe forması altında 64 maça çıktı. Milli futbolcu, bu karşılaşmalarda 19 gol attı ve 9 asist yaptı.

Serdar Dursun, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer: Serdar Dursun - Son Dakika


Son Dakika
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den Fatih Karagümrük'e transfer: Serdar Dursun - Son Dakika
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