Fenerbahçe'den "Gazetecileri hedef gösterdiniz" diyen TSYD'ye dikkat çeken yanıt: Ciddiye almıyoruz - Son Dakika
Üye Girişi

Fenerbahçe'den "Gazetecileri hedef gösterdiniz" diyen TSYD'ye dikkat çeken yanıt: Ciddiye almıyoruz

25.01.2023 17:50

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kulüp başkanvekili Erol Bilecik hakkında yaptığı kınama mesajına yanıt verdi. Sarı-lacivertlilerin Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin paylaşımlarının da içerisinde olduğu açıklamasında "İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz" denildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü, Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin kulüp başkanvekili Erol Bilecik hakkında yaptığı açıklamaya yanıt verdi. Yapılan açıklama metninin içerisine ayrıca Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin paylaşımlarının da konulması dikkatlerden kaçmadı.

"DİKKATE ALMADIĞIMIZI KENDİLERİNE İLETİYORUZ"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Spor medyasında bazı kulüplerin maşası olup rakipleri, başkanları, yöneticileri, sporcuları hedef alan, iftira ve hakaretler eden gazeteci görünümlü profilleri desteklediğini açıklayan Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin açıklamasını takip ettik. İçinde "Sırf sizin istediğiniz gibi konuşmadıkları için gazetecileri hedef göstermek kimsenin hakkı değildir" gibi ironik bir cümle de içeren bu açıklamayı dikkate almadığımızı kendilerine iletiyoruz.

"BİRKAÇ ÖRNEK İLE KAMUOYUNUN DİKKATİNE SUNUYORUZ"

Temel görevi, gerçekleri nesnel bir biçimde, çarpıtmadan, sansürlemeden aktarmak olan gazeteciliğin, bu profiller ile bugün geldiği vahim durumu yok sayan TSYD'ye, gazetecilik mesleğinin temel ilkelerini hatırlatıyor; Açıklamaya konu bu profillerden bazılarının gazetecilikle nasıl taban tabana zıt durumda olduklarını, gazetecilikle ilgilerinin hangi seviyede olduğunu aşağıda yer alan birkaç örnek ile kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. Bu isimler tarafından ekranlarda ve sayfalarda bu yaklaşımın sayısız örneğinin verildiğini de ekliyoruz. Bu vesileyle bu kutsal mesleği tarafsız duruşla, emekle, fedakarca yapan tüm basın mensuplarına duyduğumuz sonsuz saygıyı da vurgulamak istiyoruz." denildi.

İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli'nin o paylaşımları;

Gazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruzGazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruzGazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruzGazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruzGazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruzGazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruzGazetecilerin paylaşımlarını yayınlayan Fenerbahçe'den TSYD'ye olay cevap: Ciddiye almıyoruz

YORUMLAR
500
TSYD'den Erol Bilecek'e kınama TSYD'den Erol Bilecek'e kınama Fenerbahçe: 'Tarih tekerrürden ibarettir' Fenerbahçe: 'Tarih tekerrürden ibarettir'

Fenerbahçe Spor Kulübü, Gökhan Dinç, Fenerbahçe, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den 'Gazetecileri hedef gösterdiniz' diyen TSYD'ye dikkat çeken yanıt: Ciddiye almıyoruz - Son Dakika


Son Dakika
17:30 Grubun içinde Muslera da var! Sercan Yıldırım'dan gündemi sallayacak itiraf: Zevk için yaptık
17:14 Son Dakika! EYT düzenlemesi Meclis'e geldi! Düzenleme milletvekillerinin imzasına açıldı
17:00 İYİ Parti 14 Mayıs için hazırlanıyor! Oy kullanacak gençler ikametgahlarına otobüslerle götürülecek
16:58 MHP'den "Emre Yüksel" iddiasına açıklama: Böyle bir çalışanımız olmadı
16:26 Babacan'dan "6'lı masaya Cumhurbaşkanı adayı önerecek misiniz?" sorusuna cevap: Aday öneresiyle gitmeyeceğiz
16:57 Son Dakika: EYT düzenlemesi Meclis'te! Düzenleme milletvekillerinin imzasına açıldı
16:33 Denizli'de eşini önce boğup sonra boğazını keserek öldüren adam, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlemiş
16:55 Süper Lig'in üç devi, gol makinesi Borini'ye talip! Fenerbahçe farklı bir öneri sundu
16:47 Tıkınan su borusundan çıkanı gören köylü şaştı kaldı: Boa yılanı geliyor
16:27 Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da 5 günlük sokağa çıkma yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2023 18:43:32. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe'den "Gazetecileri hedef gösterdiniz" diyen TSYD'ye dikkat çeken yanıt: Ciddiye almıyoruz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement