Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı

Fenerbahçe\'den Hakan Safi, başkan Ali Koç\'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberleri yalanladı. Safi, açıklamasında ''Hiçbir delile dayanmayan haberdeki söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür. İlgili kişileri ispata davet ediyorum ancak malum yalan haberin ispatı da mümkün değildir'' ifadelerini kullandı.

24.04.2025 20:35
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi, Başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü şeklindeki haberler üzerine açıklama yaptı. Safi, yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.

"TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR"

Hakan Safi'nin açıklaması şu şekilde;

"Bugün bazı sosyal medya platformları ve haber sitelerinde yer alan "Kayserispor maçının ardından Ali Koç istifa etti, Koç'u bu kararından Hakan Safi döndürdü" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Hiçbir delile dayanmayan haberdeki söz konusu iddialar tamamen hayal ürünüdür.

İlgili kişileri, gazetecilik meslek etiği hiçe sayılarak yayımlanan haberdeki iddiaları ispata davet ediyorum ancak malum yalan haberin ispatı da mümkün değildir.

Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Safi

"İTİBAR SUİKASTI OLDUĞUNUN FARKINDAYIM

Bu tür haberlerin kim/kimler tarafından yaptırıldığını, söz konusu iddiaların ne sebeple ortaya atıldığını gayet iyi biliyorum. Bu tür haberlerin tarafıma yönelik bir itibar suikastı olduğunun farkındayım.

Bugün, yalnızca Fenerbahçe'mizin menfaatleri için sustuğumun ve vakti geldiğinde her şeyin konuşulacağının kamuoyu tarafından bilinmesini isterim.

Her zaman emrinde olduğum, sarı lacivert renklere gönül veren 35 milyon taraftarımızın bu tür asılsız haberlere itibar etmemesini önemle rica ederim. Bizler, Fenerbahçe için buradayız ve sonsuza dek sürecek Fenerbahçe sevdamız!"

Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı

FENERBAHÇE'DE YAŞANANLAR

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kadıköy'de Kayserispor ile 3-3 berabere kalmış ve ligin bitimine 6 hafta kala lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düşerek şampiyonluk umutlarını neredeyse tüketmişti. Bu karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli taraftarlar başta olmak üzere camianın önde gelen isimlerinden bir çoğu başkan Ali Koç ve yönetimine istifa çağrısı yapmıştı. Yaşananlar sonrasındayönetimiyle toplantı yapan Koç, 26 Nisan Cumartesi günüdüzenlenecek olan Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulunacak. Ali Koç, istifayı düşünmüyor.

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Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Hakan Safi, başkan Ali Koç'u istifadan döndürdüğü iddialarını yalanladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 263471+×÷:
    eğer dogru ise yazıklar olsun safi...kulübün kaderi ile oynamışsın demektir.. 2 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    amq resmi istifa et utanmaz 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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