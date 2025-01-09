Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho hakkında "Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanan Ertem Şener'e, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Sarı-lacivertliler, sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları da yalanlayan başka bir açıklama daha yaptı.

09.01.2025 19:39  Güncelleme: 19:49
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Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı ve tepki çeken ifadeler kullanan medya mensubu Ertem Şener hakkında bir açıklama yayınladı.

"HADDİNİ VE SINIRI AŞMIŞTIR"

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Jose Mourinho'nun futbol dinamikleri hakkında yaptığı haklı eleştirisini, sosyal medyada etkileşim alma hedefiyle üslupsuz şekilde farklı zemine taşımaya çalışan Ertem Şener, haddini ve sınırını aşmıştır.

Fenerbahçe adını taşıyan hiçbir değere ve dünya futbolunda marka kimliğine sahip olan Teknik Direktörümüze hiç kimsenin bu çirkin üslupla konuşamayacağını, hadsizlik ve saygısızlık yapamayacağını kendisine bildiriyoruz."

NE OLMUŞTU?

Ertem Şener, Jose Mourinho için "Jose Mourinho, sen benim meslektaşıma korkak diyemezsin. Gel benim canlı yayınıma bağlan. Burası Türkiye, kendine gel. Milletin gözüne parmak sokarak kupa alan adamsın." ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

"YABANCI VAR HAKEMİ İSTMEDİĞİMİZ DOĞRU DEĞİL"

Öte yandan Fenerbahçe, yaptığı başka bir açıklamayla da sezon başında yabancı VAR hakemi istemediklerine yönelik iddiaları yalanladı.

İşte Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama;

"Öncelikle dün "Galatasaray önerdi Fenerbahçe İstemedi" başlığıyla Fotomaç gazetesinde yer alan, Başkanımız Ali Y. Koç tarafından düzenlenen basın toplantısında açık bir şekilde yalanlanmasına rağmen sonrasında Tahir Kum tarafından yeniden dolaşıma sokulan "Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan tarafından sezon başında Yabancı Var Hakemi istenmesine karşılık, kulübümüzün bu talebe muhalefet ettiği" yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır.

Türk futboluna çöreklenmiş yapının giderek zayıflaması üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler arasında haber kaynakları kuruyan bu yapının medya ayaklarının, yalan olmasına rağmen ilgili haberi yeniden dolaşıma sokmalarının sebebi bellidir.

Kamuoyunun ve camiamızın bu ve benzeri gazetecilerin haberlerini dikkate almamasını önemle rica ederiz."

Fenerbahçe\'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması

Jose Mourinho, Ertem Şener, Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den olay yaratacak Jose Mourinho açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Sercan Polat:
    Şovmen Show başında ertem Şener ve avar Ellery alkol Tv’de yayındalar 137 24 Yanıtla
  • Tarık Yüce:
    Küçüklükten görünmeyen bizi de ciddiye alın diye ağlayan zırlayan 8taşlılar için açıklama yayınlayan her kimse Fenerbahçeyle ilişiğini derhal kesin. 6s 8taş seviyesine de düşürmeyin bizi, o sosyal medyacısı iiletişim sorumlusu kimse şutlayın. İstedikleri Fenerbahçe büyüklüğü sayesinde gündem olmak ve bunu onlara vermişsiniz. 13 76 Yanıtla
    Ali Arat:
    dedi onde gideni 0 0
  • MetinAliFeyyaz:
    Tarık sen BEŞİKTAŞ 'ı ağzna alamazsın alamıyorsun büyüklüğünden sığmaz, o yüzden yazım tarzını ve ağlamanı normal karşılıyorum. BEŞİKTAŞ gibi Şerefiyle oynayıp Hakkıyla kazanamayan renkliler birbirinizi yiyin, BEŞİKTAŞ 'ı kirli oyunlarınıza alet etmeyin. 46 13 Yanıtla
  • Hakan Kosar:
    ee Ertem Şener soruyor Mourinhoya Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını hakem hatası ile mi kayıp ettin diye, önce buna cevap verin, adam doğru söylüyor adam olsaydı Mourinho bu maçları yenseydi 48 9 Yanıtla
    Savaş Özcan:
    Gecen sezon fb 6 derbinin 4 unu kazandi, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldi. sampiyon yaptilar mi? :) Gecen sene fb hakkinda bambaska mi dusunuyodun? 0 0
  • Sabri İnce:
    GS ve BJK ye yenilirken yapı varmıydı ? GS Avrupa liğinde 6. sırada FB 21. sırada BJK 28. sırada . Avrupa liğinde yapı mı var . ... Federasyon karar alsın GS den 8 puan silsin puanlar eşitlensin FB oynadığı bu futbol ile şampiyon mu olacak . 38 5 Yanıtla
    Ali Arat:
    yali yapi ... 0 0
    Savaş Özcan:
    Siz aleyhinize tac verilse hakeme parmak sallayan takimsiniz, ne 8 puan silinmesi tatavasi yapiyonuz samimiyetsiz palavracilar. Son 5 sezonda Avrupada fb herkesten fazla puan topladi, yine son 5 sezonda Gs ile ayni puani topladi, 373 puan... Sonuc? Yapi lafini ilk literature sokan da sizin Erden Timur du 2022 sezon baslarinda,jesuslu fb nin 5 puan gerisine dusunce, maval okumayin, herkes siz gibi balik hafizali degil 0 0
  • Talat Yelbuz:
    GERÇEKLERI DUYMAK ZORUNUZA MI GİTTİ, GUARDIOLA NIN GOZUNE PARMAKLARINI SOKMADI MI 13 5 Yanıtla
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