Şampiyonluk için bu hafta oynanacak olan Kayserispor maçını bekleyen Galatasaray'da takımın en golcü futbolcusu Victor Osimhen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Aslan'ın bonservisini almak için görüşmelere devam ettiği İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye ezeli rakip Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir teklif geldiği iddia edildi.
Sarı-lacivertli ekibin menajerler aracılığıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol kaydetmeyi başaran 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çaldığı ve bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi.
Spor yazarı İbrahim Seten'in haberine göre Napoli yönetimi ise durumu Galatasaray'a bildirdi. Galatasaray'ın bu hamleye yanıtının ne olacağı ise merak konusu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi - Son Dakika
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