Fenerbahçe\'den ortalığı karıştıracak Osimhen hamlesi

Şampiyonluk için bu hafta oynanacak olan Kayserispor maçını bekleyen Galatasaray'da takımın en golcü futbolcusu Victor Osimhen'in geleceği ise belirsizliğini koruyor.

NAPOLİ'NİN KAPISINI ÇALDILAR

Aslan'ın bonservisini almak için görüşmelere devam ettiği İtalya Serie A ekiplerinden Napoli'ye ezeli rakip Fenerbahçe'den ortalığı karıştıracak bir teklif geldiği iddia edildi.

TÜM KULVARLARDA 33 GOL KAYDETTİ

Sarı-lacivertli ekibin menajerler aracılığıyla bu sezon tüm kulvarlarda 33 gol kaydetmeyi başaran 26 yaşındaki Nijeryalı forvetin bonservisini almak için Napoli'nin kapısını çaldığı ve bir takım girişimlerde bulunduğu öğrenildi.

GALATASARAY'A HABER VERDİLER

Spor yazarı İbrahim Seten'in haberine göre Napoli yönetimi ise durumu Galatasaray'a bildirdi. Galatasaray'ın bu hamleye yanıtının ne olacağı ise merak konusu.