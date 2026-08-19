Fenerbahçe'den Sidiki Cherif Transferi - Son Dakika
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Fenerbahçe'den Sidiki Cherif Transferi

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Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'i Coventry City'ye transfer etti.

Fenerbahçe Kulübü, 19 yaşındaki forvet Sidiki Cherif'in İngiltere Premier Lig'in yeni ekiplerinden Coventry City'ye transfer olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonun devre arasında kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Sidiki Cherif'in transferi konusunda Coventry City kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Çubuklu formamız altında verdiği emekler için Sidiki Cherif'e teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde kendisine başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cherif, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 17 maçta 3 gol kaydetti.

Kaynak: AA

Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

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