Sol bekte kriz yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi markaja aldı. Sivasspor'la yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. 29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor.
Uğur Çiftçi, uzun süredir Trabzonspor'a yazılıyordu ancak Bordo-Mavililer Puchacz'ı transfer etti. Uğur Çiftçi, sağ bekte de görev yapabiliyor.
29 yaşındaki futbolcunun mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor. İki kulüp arasında takas formulü de gündemde. Fenerbahçe, bir futbolcusunu takasta kullanabilir.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor - Son Dakika Spor