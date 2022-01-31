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Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor - Son Dakika

Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor

31.01.2022 13:10
Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor

Fenerbahçe, Sivasspor'un sol beki Uğur Çiftçi'yi kadrosuna katmak için harekete geçti. Sivasspor ile Fenerbahçe arasında yaşanan görüşmeler olumlu geçiyor.

Sol bekte kriz yaşayan Fenerbahçe, Sivasspor'dan Uğur Çiftçi'yi markaja aldı. Sivasspor'la yapılan görüşmeler olumlu geçiyor. 29 yaşındaki futbolcu da Sarı-Lacivertli takımda forma giymeye sıcak bakıyor.

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TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ

Uğur Çiftçi, uzun süredir Trabzonspor'a yazılıyordu ancak Bordo-Mavililer Puchacz'ı transfer etti. Uğur Çiftçi, sağ bekte de görev yapabiliyor.

SENEYE SON

29 yaşındaki futbolcunun mukavelesi önümüzdeki sezon bitiyor. İki kulüp arasında takas formulü de gündemde. Fenerbahçe, bir futbolcusunu takasta kullanabilir.

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Trabzonspor, Uğur Çiftçi, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Fenerbahçe'den sürpriz hamle! Uğur Çiftçi için Sivasspor ile görüşülüyor - Son Dakika
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