Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz - Son Dakika
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Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz

06.03.2022 15:24

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi 9 Türkiye şampiyonluğu için yaptığı başvurunun üstünden 365 gün geçti. Sarı-Lacivertliler, dikkat çeken bir açıklamayla bu durumu TFF'ye hatırlattı.

Sarı-Lacivertliler 1959 yılı öncesi Türkiye şampiyonluklarının Süper Lig'e dahil ederek maddi ve manevi taleplerinin karşılanması için TFF'ye yapılan başvuruyla ilgili açıklama yaptı.

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"365 GÜN GEÇTİ"

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bizzat kendileri tarafından oynatılmış ulusal turnuvalarda kazandığımız 1959 öncesi Türkiye şampiyonluklarımızın Süper Lig'e dâhil edilerek bundan doğan manevi ve maddi taleplerimizin karşılanması için Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yaptığımız resmi başvurunun üzerinden bugün itibariyle 1 yıl (365 gün) geçti.

"HİÇBİR KULÜBÜN HAKKI YOK SAYILAMAZ"

1959 öncesi dönemde, bizzat kendileri tarafından ulusal olarak oynatılarak kazandığımız 9 Şampiyonluğumuzun Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmiyet kazanmasını bekliyoruz.

TFF kayıtlarında, yakın geçmişte, bir kulüp için bu şampiyonlukların tanınmasının örneği açıkça ortada dururken bugün aynı hakka sahip olan başta Kulübümüz olmak üzere hiçbir kulübün hakkı yok sayılamaz.

"TARİHE SAHİP ÇIKMAK ANLAMINA GELMEKTEDİR"

Hiçbir bahane bu tarihi gerçeği saklayamaz! Cevabı geciktirmek, bu tarihi yok sayamayacağı gibi cevapsız geçen her gün, bu konuda başvuru yapan birçok kulübün haklılığını daha da perçinlemek anlamına gelmektedir.

TFF'nin vereceği bu karar, aynı zamanda 1923 yılında kurulmuş olan kendi tarihine, Türk futbolunun tarihine ve Cumhuriyet tarihimize sahip çıkmak anlamına gelmektedir.

Her ne şartta olursa olsun, gündem ve puan durumundan bağımsız olarak haklı davamızın takipçisi olmaya ve bizimle birlikte şampiyonlukları tescil edilmeyen kulüplerin de bayraktarlığını yapmaya devam edeceğiz.

Türk futbol tarihi, Türkiye Cumhuriyet tarihidir ve 1959 yılından ibaret değildir!"

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz - Son Dakika


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