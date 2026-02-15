Zecorner Kayserispor
20.00 RAMS Başakşehir FK - Beşiktaş
FENERBAHÇE
- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son 3 maçta olduğu gibi 3-2 kazandı
- Namağlup serisi Trabzon deplasmanında da sürdü
- Fenerbahçe deplasmanda lider
- Golcüler gitti ama goller durmadı
- Marco Asensio kariyer sezonunu yaşıyor
- Anderson Talisca gollerine devam ediyor
- Kerem Aktürkoğlu'ndan son 2 lig maçında 3 gol, 1 asist
- İsmail Yüksek beğeni topladı
GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılı ekip, Juventus maçının hazırlıklarını sürdürecek.
TRABZONSPOR
- Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti.
1'İNCİ LİG
16.00 Amed SK - Sakaryaspor
19.00 Pendikspor - Sarıyer
BASKETBOL
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
13.00 Anadolu Efes - Trabzonspor
15.30 Mersin Spor - Aliağa Petkim Spor
18.00 Türk Telekom - Fenerbahçe Beko
20.30 Karşıyaka - Galatasaray MCT Technic
VOLEYBOL
- SMS Grup Efeler Ligi
14.00 On Hotel Alanya Bld. - Gebze Bld.
14.00 İstanbul Gençlik - Ziraat Bankkart
15.00 Altekma - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor
16.00 Halkbank - İBB Spor Kulübü
16.00 Bursa Büyükşehir Bld. - Gaziantep Gençlik Spor
16.30 Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana
- Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi
14.00 Emlak Konut - ÇİMSA ÇBK Mersin
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 3-2 Galibiyet - Son Dakika
