Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 3-2 Galibiyet
Spor

Fenerbahçe'den Trabzonspor'a 3-2 Galibiyet

15.02.2026 00:39
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yenerek namağlup serisini sürdürdü.

FENERBAHÇE

- Sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendi.

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında son 3 maçta olduğu gibi 3-2 kazandı

- Namağlup serisi Trabzon deplasmanında da sürdü

- Fenerbahçe deplasmanda lider

- Golcüler gitti ama goller durmadı

- Marco Asensio kariyer sezonunu yaşıyor

- Anderson Talisca gollerine devam ediyor

- Kerem Aktürkoğlu'ndan son 2 lig maçında 3 gol, 1 asist

- İsmail Yüksek beğeni topladı

GALATASARAY

TRABZONSPOR

- Trabzonspor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup oldu. Bordo-mavili ekip, bu sezon ilk kez iç sahada kaybetti.

