Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı için TFF'ye flaş çağrı - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı için TFF'ye flaş çağrı

Fenerbahçe\'den Trabzonspor maçı için TFF\'ye flaş çağrı

Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacakları dev karşılaşma öncesinde TFF'ye çağrıda bulundu. Yabancı hakem talebini yineleyen sarı-lacivertlilerden ''Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir. Bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz'' açıklaması geldi.

04.04.2025 20:20
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Fenerbahçe, Trabzonspor ile oynayacakları karşılaşma öncesinde bordo-mavili cepheden müsabakayı yönetecek hakem Mehmet Türkmen için yaptığı sert açıklama üzerine TFF'ye çağrı yaptı.

FENERBAHÇE: ADALET İSTİYORUZ"

"Adil yönetim istiyoruz." başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir: Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın. Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır. Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir. Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASININ TAMAMI

Fenerbahçe'nin açıklamasının tamamı şu şekilde;

"Sezon başından bu yana ortaya koyduğumuz yabancı hakem ve yabancı VAR taleplerimiz, Türk futbolunda adil ve temiz bir yönetim anlayışının yerleşmesi içindir.

Hafta sonu Trabzonspor ile oynayacağımız maçta da beklentimiz nettir:

Son derbide yaşandığı gibi ince düdüklerle takımımızın önü kesilmesin, sahada iyi olan kazansın.

Bu şartlar sağlandığında, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda kararlılıkla ilerleyeceğine inancımız tamdır.

Rakibimizin de yönetimsel kaygılar konusunda benzer bir duruşta olduğunu görmek, bu çağrımızın ne kadar haklı ve ortak bir talep olduğunu göstermektedir.

Biz de bu noktada adaletin sağlanması adına duruşumuzu net şekilde ortaya koyuyoruz.

Nitekim Teknik Direktörümüz, ilgili hakeme yönelik yorumlarını hem kazandığımız hem de kaybettiğimiz maçlardan sonra yaparak aslında nasıl tarafsız baktığını ortaya koymuştur.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki; Fenerbahçe'nin tarafı her zaman adaletten yanadır.

Kulübümüz hiçbir zaman anlık menfaatler uğruna ilkelerinden ödün vermez."

TRABZONSPOR CEPHESİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 6 Nisan Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacakları maça hakem Mehmet Türkmen'in atanması nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) tepki gösterdi. Saral, kulübün internet sitesinden, "Tuz artık kokmuştur" başlığıyla yayımladığı açıklamada, "Takımımızın 30 haftalık lig sürecinde 30 puanı çalınırken, 18 karşılaşmamıza aynı hakemlerin atanması artık tesadüf değil organize bir operasyonun ta kendisidir." görüşlerine yer verdi.

"İsimler belli, tablo ibretliktir." ifadesini kullanan Saral, şunları kaydetti;

"Mehmet Türkmen 5 maç (bu hafta sonuyla birlikte 6. kez), Cihan Aydın 4 maç, Zorbay Küçük 4 maç, Ali Şansalan 3 maç, Kadir Sağlam 2 maç. Galatasaray-Fenerbahçe karşılaşmasına yabancı hakem atanmasının ardından, 24 Şubat 2025 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonuna resmi başvuruda bulunarak yabancı hakem talebimizi iletmiştik. Bu meşru ve gerekçeli başvurumuz cevapsız bırakılmıştır. Yetmezmiş gibi şimdi de kurulan bu düzeneğin merkezinde yer alan, Fenerbahçeliliği sabit, bir taraftan Mourinho hayranı diğer taraftan da Mourinho tarafından 'en sevdiğim hakem' iltifatıyla şereflendirilen Mehmet Türkmen, hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına atanarak bilinçli bir şekilde meydan okuma yapılmıştır. Kaldı ki daha iki hafta önce Başakşehir maçında verdiği uyduruk penaltı hala tazeliğini korurken söz konusu atama gerçekleştirilmiştir. Trabzonspor bu ülkenin futbol vicdanıdır. Haksızlığa ve adaletsizliğe asla boyun eğmeyecektir."

DEV MAÇ NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında kozlarını paylaşacak. Kadıköy'deki dev karşılaşma 6 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Türkmen, Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'den Trabzonspor maçı için TFF'ye flaş çağrı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • KaraKartal:
    bu hakemimsi Mehmet, BEŞİKTAŞ fb maçının da hakemiydi, Djikunun boğaz sıkmalarına, Fredin taklalar atarak faul almalarına göz yumup, Gedsona kırmızı vermişti. Adamın yıllığında fbli olduğu çıktı, takım tutabilir ama aşırı taraflı bu hakem, mou boşuna övmüyor. 103 2 Yanıtla
  • KaraKartal:
    ne isterseniz o oluyo. deplasmana gidince yabancı hakem istediniz verildi ama sahanızda maçlarda baskı altına almak için TÜRK hakem veriliyo. Hem de yıllığında da ortaya çıktı koyu fbli hakem bu ve bu sene Mounun en beğendiği gözdesi. tff ne istediyseniz yaptı, bırakın şov yapmayı. tff ve mhkyı istifaya davet etmeyen tek kulüpsünüz. istifaya davet edin, tff yöneticilerinin adaletsiz olduğunu söyleyin. 83 1 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    SON DERBIDE TARIHI HEZIMETIN ONU YARIM METRE OFSAYT ILE KESİLDİ INSANDA BIRAZ UTANMA OLUR 65 2 Yanıtla
  • Hakan1421:
    siz isteyin İbrahim hacıfeneroğlu yapsın 38 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    fener ağğglamaaaa 29 0 Yanıtla
  • Ali Arat:
    adaletiniz ofsaytımsı 21 3 Yanıtla
  • MEHMET EKİNCİ:
    Hacı skimoğlu talimatı aldı. 23 1 Yanıtla
  • Sefa Hisar:
    Busene sonrası kesinlikle hiçbir Spor müsabakaları takip etmeyeceğim mahvettiniz Orta gelirlinin bir futbol keyfi vardı herşeyi elimizden aldınız. 13 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Vurdu gol oldu.. 1 5 Yanıtla
  • 6490203:
    sora Trabzon’da şimdi o da sapladı mı tamamdır 2 1 Yanıtla
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