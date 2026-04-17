Fenerbahçe derbi öncesi puan kaybetti

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'a karşı uzatmalarda puan kaybı yaşadı ve Galatasaray ile oynayacağı derbi öncesi avantaj kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, 1-0 geriye düştüğü mücadelede uzatma dakikalarına Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle önde girdi. Karadeniz ekibi 90+8'de beraberlik golünü bulurken müsabaka da eşitlikle tamamlandı.

Kanarya'nın 3 maçlık galibiyet serisi de sona erdi. Fenerbahçe, 23 Şubat tarihinde evinde oynadığı Kasımpaşa maçı ve 17 Eylül 2025'te oynanan Alanyaspor maçlarında da uzatma dakikalarında puan kaybı yaşamıştı. - İSTANBUL