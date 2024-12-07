Fenerbahçe, Dolmabahçe\'ye böyle gitti

Spor

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti.

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Fenerbahçe kafilesini taraftarları uğurladı. Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Dev derbinin hakemi olarak Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. VAR koltuğunda da Kadir Sağlam oturacak.