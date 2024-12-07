Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

Fenerbahçe, Dolmabahçe\'ye böyle gitti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nden Tüpraş Stadı'na hareket etti. Kafileyi bir grup taraftar meşaleler yakarak uğurladı.

07.12.2024 17:07
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında bu akşam Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, Tüpraş Stadı'na hareket etti.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

TARAFTARLAR MEŞALELERLE UĞURLADI

Samandıra'da bulunan Can Bartu Tesisleri'nden çıkan Fenerbahçe kafilesini taraftarları uğurladı. Tesislerin önünde toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, meşaleler yakarak futbolcular için uzun süre tezahüratta bulundu.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. Dev derbiyi beIN Sports 1 canlı olarak yayınlayacak. Dev derbinin hakemi olarak Mehmet Türkmen görev yapacak. Türkmen'in yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Candaş Elbil yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Erkan Özdamar. VAR koltuğunda da Kadir Sağlam oturacak.

Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti

Fenerbahçe, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Dolmabahçe'ye böyle gitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Talat Yelbuz:
    KUŞLAR GAGALASACAK, KOCALARI GALATASARAY KEYIFLE SEYREDECEK KIM KIMI GALALARSA GALALASIN BIRI GAGALANIRSA KUME DUSMEYE DOĞRU, BIRI GAGALANIRSA 3.LUGE DOĞRU 14 7 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    Acun yine maç sonrası çıkar bir şeyler zırvalar.. 12 4 Yanıtla
  • mustafa yalçınkaya:
    Ezikler utanmadan 5 yıldız yapmışlar insan utanır be :) 9 6 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü:
    Karı koca arasında skor olmaz 8 0 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Fetösaraylılar kudurmaya başlamış gidin uzakta havlayın. Elini kırarmış gözünü oyarmış kurduğunuz düzen bozulmaya başlayınca çirkefleşmeye başladınız hemen. Tabi alıştınız her söylediğinizi emir kabul edip uygulayan tff başkanlarına ama bu başkana diş geçiremediniz. Bjk yener yenilir hiç fark etmez ve sizide ilgilendirmez kendi önünüze bakın. 2 5 Yanıtla
  • RECEP null:
    5 yıldız macun turizm 3 4 Yanıtla
  • Oguz Yildirim:
    siz fenerbahce için güzel haber yazmadınız ne oldu birden 2 1 Yanıtla
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