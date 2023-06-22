Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Görüşmelere Başladı

Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Görüşmelere Başladı

22.06.2023 16:17

Inter ile sözleşmesi biten Edin Dzeko, Fenerbahçe ile transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını duyurdu. Geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıkan Dzeko, 14 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını belirtti.

DZEKO, KAP'A BİLDİRİLDİ

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.

GEÇEN SEZON 52 MAÇA ÇIKTI

Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.

YORUMLAR
500
Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi Dünyaca yıldızı Edin Dzeko, Fenerbahçe'ye imza atmak için İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, Edin Dzeko, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika


Son Dakika
15:43 Merkez Bankası'nın Faiz Kararı Sonrası Mehmet Şimşek'ten İlk Değerlendirme
15:39 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Merkez'in faiz kararına ilişkin ilk değerlendirme
15:34 Didem Uzel, Nesrin Cavadzade'nin düğünde giydiği elbiseyi eleştirdi
15:29 Didem Uzel, kıyafetiyle düğüne damga vuran Nesrin Cavadzade'yi eleştirdi: Düğünlerde sadelik önemlidir
15:18 İngiliz Genç Futbolcu, Ölen Annesine Morgda Yapılanları Duyunca İntihar Etti
15:14 Genç futbolcu, ölen annesine morgda yapılanları duyunca intihar etti
15:14 Tiktok'ta 1,2 Milyar Liralık İade Vurgunu: Fenomenler de Gözaltında
15:10 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına Yeniden Seçildi
15:09 1.2 milyar liralık vurgun yapan TikTok fenomenleri operasyonunda yeni detay: Silah zoruyla ilaç içirip bebeğini düşürtmüşler
15:01 Son Dakika: Mehmet Büyükekşi yeniden TFF başkanı seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2023 16:18:17. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement