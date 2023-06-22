Inter ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko sabah saatlerinde İstanbul'a gelmişti. Fenerbahçe, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, 37 yaşındaki futbolcuyla görüşmelere başlandığını belirtti.
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildirimde, "Profesyonel futbolcu Edin Dzeko'nun transferi konusunda futbolcu ile görüşmelere başlanmıştır. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.
Edin Dzeko geçen sezon Inter formasıyla 52 maça çıktı. Deneyimli santrfor bu karşılaşmalarda 14 gol ve 5 asistlik performans gösterdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe, Edin Dzeko ile Görüşmelere Başladı - Son Dakika