Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti

Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 yenerken, taraftarlar yönetimi istifaya çağırdı. Puan 81'e yükseldi.

18.05.2025 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi.

Ülker Stadı'nda oynanan müsabakada tribünler boş kalırken, maçı izlemeye gelen yaklaşık 10 bin taraftar, 90 dakika boyunca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kuruluna istifa çağrısı yaptı. Taraftarlar, maç öncesinde ısınmaya çıkan futbolcuları ıslıklarken, sarı-lacivertli takımın attığı gollere de tepki gösterdi.

Fenerbahçe, 32. dakikada En-Nesyri ve 84. dakikada Edin Dzeko'nun kaydettiği gollerle sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 81'e yükseltti. Eyüpspor'un golünü ise 90+4. dakikada Umut Meraş attı.

Üst üste 4. sezonu ikinci sırada tamamlıyor

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunu da ikinci sırada tamamlayacak.

Galatasaray'ın üst üste üçüncü kez şampiyonluğunu ilan etmesiyle bitime 2 hafta kala sezonu ikinci sırada tamamlaması kesinleşen sarı-lacivertli takım, üst üste dördüncü kez ligi aynı sırada noktalayacak.

Trabzonspor'un şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunda zirvenin 8 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, 2022-2023 sezonunu Galatasaray'ın 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlamıştı. Geçen sezon 99 puanla, 102 puanlı Galatasaray'ın 3 puan arkasında kalan Fenerbahçe, bu sezon da benzer bir tabloyla ikinci sırada kaldı.

En-Nesyri gol attı, yuhalandı

Fenerbahçe'nin Faslı forveti Youssef En-Nesyri, 32. dakikada takımını öne geçirirken, tribünler bu gole tepki gösterdi.

Bu sezon 32. lig maçında 18. golünü kaydeden En-Nesyri, toplamda ise 28. golüne ulaştı. En-Nesyri bu sezon Avrupa maçlarında 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 4 kez gol sevinci yaşamıştı.

Faslı oyuncu, 70. dakikada oyundan alınırken tribünlerin kendisine yönelik tepkisine alkışlarla cevap verdi.

Fred cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, ikas Eyüpspor karşılaşmasının 52. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon sekizinci sarı kartını gören deneyimli futbolcu, gelecek hafta deplasmanda oynanacak Atakaş Hatayspor müsabakasında takımını yalnız bırakacak.

Montella tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Fenerbahçe-ikas Eyüpspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

İtalyan teknik adam, sezonun bitiminin ardından gerçekleştirilecek ABD kampı öncesinde milli futbolcuları yakından izledi.

Martin Skriniar'a destek

Fenerbahçe tribünleri, maç boyunca takımı protesto ederken devre arasında kadroya dahil edilen Milan Skriniar'ı ise destekledi.

Slovak futbolcu, yaptığı müdahalelerin ardından tribünler tarafından alkışlandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, devre arasında sarı-lacivertli kulübe imza atan Milan Skriniar için eski başkan Aziz Yıldırım'ın 'Mutlaka alın' yorumunu yaptığını açıklamıştı.

Skriniar, Fenerbahçe'ye transferinin ardından Trendyol Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'ndaki bütün karşılaşmalarda 90 dakika forma giydi.

Burak Kapacak 657 gün sonra Fenerbahçe formasıyla sahada

Fenerbahçe'de 88. dakikada Dusan Tadic'in yerine oyuna dahil olan Burak Kapacak, 657 gün sonra sarı-lacivertli formayla sahaya çıktı.

2023-2024 sezonu öncesinde UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda Zimbru ile oynanan rövanş müsabakasında forma giyip ardından Sivasspor'a transfer olan Burak Kapacak, ligin ikinci yarısında yaşadığı sakatlığın ardından sezonu kapatmıştı.

Yaklaşık 1 yıl sahalardan uzak kalan 25 yaşındaki futbolcu, son haftalarda teknik direktör Jose Mourinho tarafından kadroya dahil edilirken, Eyüpspor karşısında son bölümde Tadic'in yerine oyuna alındı.

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Yerel Haberler, Fenerbahçe, Politika, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İş yeri sahibi “Bir şey olmaz“ dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi İş yeri sahibi "Bir şey olmaz" dedi, tamirci 2.5 tonluk aracın altında kalarak can verdi
Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler Husumetli oldukları karı-kocayı köy meydanında öldürdüler
Ege’nin saklı jeolojik mirası, ’Yanık Ülke’ olarak bilinen Kula Volkanları Ege'nin saklı jeolojik mirası, 'Yanık Ülke' olarak bilinen Kula Volkanları
Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı Dil düşürme yöntemiyle aile boyu 9 ilde hırsızlık yapan çete yakalandı
Büyükşehirde zehirli yılan alarmı Büyükşehirde zehirli yılan alarmı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3’te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik Cumhurbaşkanı Erdoğan: Göktepe-3'te 30 milyar dolarlık doğal gaz keşfettik
Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi Türk sinemasının usta ismi Ali Özgentürk, memleketinde toprağa verildi
Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı Hülya Avşar köpeğini tıraş ettiği anları yayınladı
Tramvay durağında taciz Sapığı tekme tokat dövdüler Tramvay durağında taciz! Sapığı tekme tokat dövdüler
Barış Alper’in Galatasaray’dan ayrılmak için tek şartı var Barış Alper'in Galatasaray'dan ayrılmak için tek şartı var
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ’Cumartesi Anneleri’nin eylemine katıldı DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan 'Cumartesi Anneleri'nin eylemine katıldı

22:55
Mourinho’dan Galatasaray’a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
Mourinho'dan Galatasaray'a çok ağır sözler: Kutlayış biçiminiz, insani boyutunuzu gösterir
22:37
Galatasaray’dan Acun Ilıcalı’ya bomba gönderme
Galatasaray'dan Acun Ilıcalı'ya bomba gönderme
22:27
Fenerbahçeliler çıldırdı Takımın yıldız ismi Galatasaray’ı takip etti
Fenerbahçeliler çıldırdı! Takımın yıldız ismi Galatasaray'ı takip etti
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
20:56
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
16:25
Slovenya’da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
Slovenya'da muhalif milletvekili parlamento çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu
16:24
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
Eda Erdem veda maçında hem ağladı hem de ağlattı
16:21
İtalyanlar Osimhen’in yeni adresini duyurdu
İtalyanlar Osimhen'in yeni adresini duyurdu
16:12
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan’a oy vermedim ama...
Uzun süredir ortalarda yoktu, çok farklı bir konuyla gündem oldu: Erdoğan'a oy vermedim ama...
16:01
Fenerbahçe’de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
15:47
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar’a 11 sene sonra dönüyor
Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'a 11 sene sonra dönüyor
15:33
Resmi açıklama geldi Real Madrid’den 58 milyon euroluk transfer
Resmi açıklama geldi! Real Madrid'den 58 milyon euroluk transfer
15:31
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör’ün hapsi isteniyor
Türk milletine hakaret eden Celal Şengör'ün hapsi isteniyor
15:26
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Pasaportunu unutan kaleciye unutulmaz şaka
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2025 23:25:47. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.