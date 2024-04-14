Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek rekor kırdı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek rekor kırdı

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük\'ü mağlup ederek rekor kırdı

Süper Lig'de deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yenen Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı. Fenerbahçe, dış sahada 15 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek en fazla puan toplayan takım oldu. Ayrıca, dış sahada oynadığı 16 maçın 10'unda kalesini gole kapattı. Fenerbahçe, bir sonraki maçta Sivasspor'a konuk olacak.

14.04.2024 21:36  Güncelleme: 21:39
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Süper Lig'de karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi'nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezon deplasmanda başarılı bir grafik sergileyen Fenerbahçe, bu müsabakada da hanesine 3 puan yazdırırken, dış sahada 15 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Kanarya bu süreçte; Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Rizespor, Hatayspor, Trabzonspor ve Fatih Karagümrük'ü mağlup ederken, Adana Demirspor ile berabere kaldı. Dış sahada en fazla puan (46) toplayan takım konumunda yer alan Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı maçlarda rakip fileleri 38 kez havalandırdı.

Öte yandan sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı 16 maçın 10'unda kalesini gole kapattı. Bu karşılaşmayla birlikte sarı-lacivertliler, üst üste galibiyet sayısını 10'a yükseltti ve bir sezonda üst üste 10 galibiyete ulaşarak rekor kırdı.

Deplasmanda en fazla galibiyet aldığı sezon

Sarı-lacivertliler, Karagümrük karşısında aldığı galibiyetle bu sezon dış sahada 15. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe, 21 takımla oynanan 2020-2021 sezonundaki rekorunu da egale ederek 14 galibiyet aldığı sezonu geride bıraktı. Kanarya o sezon deplasmanda 47 puan toplamıştı. Şampiyonluk yaşadığı 2010-2011 sezonunda 9 maçlık galibiyet serisi yakalarken, bu sezon bu sayıyı geçmeyi başardı.

İsmail Kartal'ın öğrencileri, kalan bölümde dış sahada 1 puan alması durumunda puan rekorunu egale edecek, söz konusu rakamı geçmesi durumunda ise puan rekorunu kıracak.

Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Sivasspor'a konuk olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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