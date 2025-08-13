Fenerbahçe, Feyenoord\'u 5-2 ile Geçti!

FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında sahasında ağırladığı Feyenoord 'u 5-2 mağlup ederek adını play-off turuna yazdırdı.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu rövanş maçında Hollanda ekibi Feyenoord'u konuk etti. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, 41'inci dakikada geriye düştüğü maçta; 44'üncü dakikada Archie Brown, 45+2'nci dakikada Jhon Duran, 55'inci dakikada Fred, 83'üncü dakikada Youssef En Nesyri ve 90+6'ncı dakikada Anderson Talisca'nın attığı gollerle rakibini 5-2 mağlup etti ve play-off turuna yükseldi. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz ekibi Benfica ile karşı karşıya gelecek.

DURAN VE BROWN KADIKÖY'DE GOLLE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Jhon Duran ve Archie Brown, Kadıköy'de çıktıkları ilk resmi maçta golle tanıştılar. İki isim de maça ilk 11'de başlarken Archie Brown, 44'üncü dakikada takımının ilk golünü kaydetti. Jhon Duran ise 45+2'nci dakikada sarı-lacivertlileri 2-1 öne geçiren golü attı.

JOSE MOURINHO, FEYENOORD'A KARŞI RÖVANŞI YİNE KAZANDI

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adam Jose Mourinho, kariyerinde Feyenoord'a rakip olduğu bir rövanş maçında daha kazanan taraf oldu. Jose Mourinho, 2016-2017 sezonunda Manchester United'ı çalıştırdığı dönem Feyenoord'a grup aşamasında rakip olurken, deplasmandaki maçta 1-0 mağlup oldu. Portekizli teknik adam yönetimindeki İngiliz ekibi iç sahadaki maçta ise 4-0 kazandı. Mourinho, 2022-2023 sezonunda Roma'yı çalıştırırken Feyenoord'a UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında 1-0 mağlup olurken, sahasında 4-1'lik skorla kazandı ve yarı finale çıktı. Roma ile Feyenoord, UEFA Konferans Ligi finalinde karşılaşmış ve kupanın sahibi Mourinho'nun takımı Roma olmuştu. Fenerbahçe'nin başında da Hollanda ekibine rakip olan Jose Mourinho, deplasmanda 2-1 mağlup olduğu ilk maçın rövanşını 5-2 kazanarak takımını play-off turuna taşıdı.

FENERBAHÇE 12 YIL SONRA PLAY-OFF'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord'u eleyerek play-off turuna yükselen Fenerbahçe, 12 yıl sonra bir ilki yaşayacak. Sarı-lacivertliler, 12 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu oynayacak ve şampiyonlar ligi müziği Kadıköy'de çalacak. Son olarak teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde 21 Ağustos 2013 tarihinde Arsenal'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe, rövanşta da İngiliz rakibine 2-0 mağlup olmuş ve turnuvaya veda etmişti.

FENERBAHÇE'DEN 27 YIL SONRA BİR İLK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Feyenoord'u eleyerek 27 yıl sonra bir ilke imza attı. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupaları elemelerinde 1998/99'dan bu yana ilk maçı kaybedip rövanşta ise gerekli skoru alarak ilk kez tur atladı. Sarı-lacivertliler, 1998-99 sezonunda UEFA Kupası elemesinde ilk maçı kaybetmesine rağmen rövanş maçında avantjalı skoru alarak Göteborg'u elemişti.

TAKIM TRİBÜNLERDEN ALKIŞ ALDI

Hırslı ve mücadeleci oyunlarıyla beğeni toplayan sarı-lacivertli futbolcular, taraftardan tam destek aldı. Fenerbahçeli futbolcular, Feyenoord'u 5-2 ile geçtikleri maç esnasında taraftarlar tarafından birçok kez alkışlandı.

İRFAN CAN EĞRİBAYAT'TAN GOLLE SONUÇLANAN HATA

Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat, Feyenoord maçının 40'ıncı dakikasında dikkat çekici bir hata yaptı. Sarı-lacivertlilerin gol aradığı bölümde kendi yarı sahasında hakem düdük çaldı zannederek topu eline alan İrfan Can, rakibe serbest vuruş şansı verdi. Bu serbest vuruş sonucunda konuk ekip golü buldu ve Fenerbahçe, 1-0 mağlup duruma düştü. Daha sonra toparlanan İrfan Can, net gol fırsatlarında rakibe geçit vermedi.

TARAFTARDAN ÖNEMLİ DESTEK

Fenerbahçeli taraftalar, Feyenoord karşısında takımlarına önemli destek sağladı ve galibiyette önemli rol oynadı. Tribünleri tamamen dolduran sarı-lacivertli taraftarlar maç boyunca takıma tezahüratlarla destek oldu. Maç sonunda ise takımla bütünleşen taraftarlar, galibiyet coşkusunu birlikte yaşadı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ BENFICA

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Portekiz'in Benfica takımı ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertli ekip, play-off turu ilk maçında 20 Ağustos Çarşamba günü Benfica'yı konuk edecek. Rövanş maçı ise 27 Ağustos Çarşamba günü Benfica'nın ev sahipliğinde Lizbon'da oynanacak.