Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.
Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:
20 Eylül Cuma:
20.00 Hatayspor- Bodrum FK: Ümit Öztürk
21 Eylül Cumartesi:
17.00 Konyaspor- Sivasspor: Yasin Kol
20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
22 Eylül Pazar:
17.00 Çaykur Rizespor- Samsunspor: Kadir Sağlam
17.00 Kasımpaşa- Antalyaspor: Burak Pakkan
20.00 Beşiktaş- Eyüpspor: Zorbay Küçük
20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın
23 Eylül Pazartesi:
20.00 Gaziantep FK- Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 Göztepe- Kayserispor: Ozan Ergün
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