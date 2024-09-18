Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu - Son Dakika
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Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek. Yardımcıları ise Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay.

18.09.2024 16:55
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SÜPER Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe- Galatasaray derbisinde hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçında Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Süleyman Özay üstlenecek.

Ligde 6'ncı haftanın maç programı ve karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle:

20 Eylül Cuma:

20.00 Hatayspor- Bodrum FK: Ümit Öztürk

21 Eylül Cumartesi:

17.00 Konyaspor- Sivasspor: Yasin Kol

20.00 Fenerbahçe-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

22 Eylül Pazar:

17.00 Çaykur Rizespor- Samsunspor: Kadir Sağlam

17.00 Kasımpaşa- Antalyaspor: Burak Pakkan

20.00 Beşiktaş- Eyüpspor: Zorbay Küçük

20.00 Adana Demirspor-Alanyaspor: Emre Kargın

23 Eylül Pazartesi:

20.00 Gaziantep FK- Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 Göztepe- Kayserispor: Ozan Ergün

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Fenerbahçe-Galatasaray Derbisinin Hakemi Belli Oldu - Son Dakika

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