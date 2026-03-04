Fenerbahçe Gaziantep'te - Son Dakika
Fenerbahçe Gaziantep'te

04.03.2026 15:14
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ya konuk olmak üzere özel uçakla geldi.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu dördüncü ve son haftasında bu akşam saat 20.30'da deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak Fenerbahçe, özel uçakla Gaziantep'e geldi.

Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'nın konuğu olacak Fenerbahçe, günübirlik olarak Gaziantep'e geldi. Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak öğle saatlerinde Gaziantep Havaalanı'na iniş yaptı. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun rahatsızlığı nedeniyle yer almadığı kafile, alanda bekleyen otobüsle ile konaklayacakları otele geçti.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Gaziantep FK, Fenerbahçe, Gaziantep, Futbol, Spor

