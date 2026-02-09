Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi - Son Dakika
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi

Fenerbahçe, Gençlerbirliği\'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle yendi
09.02.2026 21:54
Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni ilk yarıda bulduğu 3 golle 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, ligdeki puanını 49'a yükseltti.

Zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında başkent ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-1 kazandı.

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

15. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Asensio'nun pasında sağdan ceza sahasına giren Talisca'nın vuruşunda top Zuzek'e çarpıp dışarı çıkarken VAR uyarısı sonrasında hakem Ali Şansalan pozisyonu yeniden izledi. Şansalan, Zuzek'in elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

TOP VE KALECİ AYRI KÖŞELERDE

16. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Anderson Talisca geçti. Brezilyalı futbolcu meşin yuvarlağı ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi.

ASENSIO'DAN ŞIK ASİST, KEREM'DEN BİTİRİŞ

27. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Orta sahada topla buluşan Asensio'nun bekletmeden verdiği topuk pasında savunmanın arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Milli oyuncu düzgün bir vuruşla topu kalecinin solundan ağlara yolladı.

KEREM BİR KEZ DAHA SAHNEDE

33. dakikada Fenerbahçe bir gol daha buldu. Talisca'nın pasında soldan atağa katılan Mert Müldür ceza sahası içine girip penaltı noktasına üzerindeki Kerem Aktürkoğlu'na pasını aktardı. Kerem'in bekletmeden vuruşunda top ağlarla buluştu.

GENÇLERBİRLİĞİ İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Mücadelenin 55. dakikasında fark ikiye indi. Kornerden yapılan ortaya Ederson'un müdahalesi yetersiz kaldı. Topu önünde bulan Koita, topu köşeden ağlarla buluşturdu.

3 PUAN FENERBAHÇE'NİN

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 49'a yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile arasındaki 3 puanlık farkı korudu. Gençlerbirliği ise 22 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

KANTE İLK 11'DE, CHERIF YEDEKLERDE

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı. Transfer döneminde uzun süre kamuoyunda gündem olan Fransız yıldız, Gençlerbirliği maçında ilk 11'de yer aldı. Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Sidiki Cherif, ilk kez sarı-lacivertli takımın bir maçında kadroda yer aldı. Ara transfer döneminde takıma katılan tek santrfor olan genç golcü, maça yedekler arasında başladı. Cherif, mücadelenin son anlarında oyuna dahil oldu.

