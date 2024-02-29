Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdü. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

29.02.2024 15:11  Güncelleme: 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve pas çalışmalarıyla sürdü. 3 grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe, Hatayspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.02.2024 16:43:23. #1.11#
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement