Fenerbahçe, Hatayspor\'u 2-0 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Hatayspor'u 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Strandberg'in kafa pasında Halil Dervişoğlu'nun volesi dışarıya çıktı.
52. dakikada Cengiz Ünder'in pasında ceza alanına hareketlenen Mert Hakan'ın sağ çaprazdan vuruşu az farkla dışarıya gitti.
55. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Szymanski'nin vuruşunu Burak Yılmaz çizgiden çıkardı.
56. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko'nun şutunu kaleci Erce yatarak kontrol etti.
57. dakikada Matondo'nun ceza sahası dışından sert şutu İsmail Yüksek'e çarparak az farkla kornere çıktı.
59. dakikada Rui Pedro'nun pasında ceza yayı Halil Dervişoğlu'nun sert şutunu kaleci Livakovic iki hamlede kontrol etti.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Cevdet Kömürcüoğlu, Abdullah Bora Özkara
Hatayspor: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı (Strandberg dk. 46), Maksimovic, Burak Yılmaz, Ghoulam (Cemali Sertel dk.60), Matondo, Boudjemaa (Ömer Faruk Beyaz dk. 69), Dele Bashiru (Doğukan Sinik dk. 60), Rui Pedro, Rivas, Halil Dervişoğlu (Dadashov dk.79)
Yedekler: Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Joelson Fernandes
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel (Oosterwolde dk. 65), Becao (Bonucci dk. 82), Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu (Mert Müldür dk. 88), İsmail Yüksek, Mert Hakan (Krunic dk.82), Szymanski, Cengiz Ünder Cengiz Ünder (Fred dk. 65), Tadic, Dzeko
Yedekler: İrfan Can, Ahmet Necat Aydın, Zajc, Serdar Dursun, Batshuayi
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Goller: Osayi Samuel (dk.25), Cengiz Ünder (dk.40) Fenerbahçe
Sarı kartlar: Osayi Samuel, Becao, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Matondo (Hatayspor) - MERSİN
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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Fenerbahçe maçında girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, mağlubiyetin kırmızı bölge için mücadele edeceklerini kesinleştirdiğini söyledi.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, sahasında karşılaştığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, takımının karakter gösterdiğini belirtirken, Sakaryaspor Teknik Direktörü Turgay Karslı ise haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, yarın deplasmanda oynayacağı Giresunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Kemal Kılıç yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketiyle başlandı ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Giresunspor ile oynayacağı maç için hazır olduğunu açıkladı.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 2-0 yenen Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, mücadele gücü yüksek maçtan galibiyetle ayrıldıklarını söyledi. Manisa FK Teknik Direktörü Mustafa Dalcı ise Sakaryaspor karşısında yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini kaydetti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Hatayspor maçında attıkları 2 golün haricinde hem ilk yarı hem de ikinci yarıda çok net girdikleri pozisyonları değerlendiremediklerini belirterek, 'Sonuçta bugün burada iyi oynayarak kazandığımız için mutluyum' dedi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 27. haftasında bugün oynanan 3 maçın sonuçları belli oldu. Esenler Erokspor-Kapaklıspor maçında Kapaklıspor 78-86 galip geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Alagöz Holding Iğdır Basketbol maçında ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor 83-68 kazandı. Fenerbahçe Koleji Novotel-Finalspor maçında ise Finalspor 88-92 galip geldi.
Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynadığı maç sırasında bir fotoğraf paylaştı. Paylaşımda, oda duvarındaki Aziz Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının, diğer fotoğraflara göre daha büyük olması sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sakaryaspor, evinde konuk ettiği Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor'un gollerini Rotman ve Del Valle attı. Sakaryaspor'dan Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor, Rajko Rotman ve Del Valle'nin attığı gollerle Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti. Maçta Sakaryaspor'un oyuncusu Burak Süleyman kırmızı kart gördü.
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