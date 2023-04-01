Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyuran kulüp başkanı, gizli operasyonu gerçekleşmeden açığa çıkardı - Son Dakika
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Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyuran kulüp başkanı, gizli operasyonu gerçekleşmeden açığa çıkardı

01.04.2023 16:30

Meksika Ligi ekibi Pachuca Başkanı Armano Martinez, Fenerbahçe ile orta saha Luis Chavez için görüştüklerini ancak transferin gerçekleşmediğini belirtti. Martinez yaptığı açıklamada, "2022 Dünya Kupası sırasında Türkiye'den Fenerbahçe, oyuncumuz Luis Chavez ile ilgilendi. Her şey ayarlandı ama transfer sonra gerçekleşmedi. Bu bizden kaynaklanan bir durum değildi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki bir hamlesine ilişkin Meksika Ligi takımı Pachuca Başkanı Armano Martinez'den açıklama geldi.

"BİZDEN KAYNAKLANAN BİR DURUM DEĞİLDİ"

ESPN'e konuşan Martinez, "2022 Dünya Kupası sırasında Türkiye'den Fenerbahçe, oyuncumuz Luis Chavez ile ilgilendi. Her şey ayarlandı ama transfer sonra gerçekleşmedi. Bu bizden kaynaklanan bir durum değildi." ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ BAŞARDILAR"

Martinez ayrıca, "Oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesi için her zaman fedakarlık yapacağımızı söyledik ve bunu yaptık. Gutierrez ve Hirving Lozano gibi oyuncularımıza da zamanında teklifler vardı. Onlar belli bir süre kaldıktan sonra hayallerini gerçekleştirmeyi başardılar." dedi.

'Fenerbahçe ile anlaştık' diyen kulüp başkanı, gerçekleşmeyen gizli operasyonu ortaya çıkardı
Luis Chavez
'Fenerbahçe ile anlaştık' diyen kulüp başkanı, gerçekleşmeyen gizli operasyonu ortaya çıkardı
Armano Martinez
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