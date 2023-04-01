Fenerbahçe ile anlaştıklarını duyuran kulüp başkanı, gizli operasyonu gerçekleşmeden açığa çıkardı

Fenerbahçe'nin transfer dönemindeki bir hamlesine ilişkin Meksika Ligi takımı Pachuca Başkanı Armano Martinez'den açıklama geldi.

"BİZDEN KAYNAKLANAN BİR DURUM DEĞİLDİ"

ESPN'e konuşan Martinez, "2022 Dünya Kupası sırasında Türkiye'den Fenerbahçe, oyuncumuz Luis Chavez ile ilgilendi. Her şey ayarlandı ama transfer sonra gerçekleşmedi. Bu bizden kaynaklanan bir durum değildi." ifadelerini kullandı.

"HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYİ BAŞARDILAR"

Martinez ayrıca, "Oyuncularımızın Avrupa'ya gitmesi için her zaman fedakarlık yapacağımızı söyledik ve bunu yaptık. Gutierrez ve Hirving Lozano gibi oyuncularımıza da zamanında teklifler vardı. Onlar belli bir süre kaldıktan sonra hayallerini gerçekleştirmeyi başardılar." dedi.

Luis Chavez