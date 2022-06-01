Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi

01.06.2022 17:06
Fenerbahçe, Jorge Jesus'u paylaştı! Müze gezip, kupayla poz verdi

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olan Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile buluştu. Stadı ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezen tecrübeli hoca, 2010-2011 sezonunda kazanılan lig şampiyonluğunun kupasıyla fotoğraf çekildi. O anlara ait fotoğraflar Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yayınlandı.

Fenerbahçe'nin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Başkan Ali Koç ile buluştu. Stadı gezen deneyimli hoca, Fenerbahçe Müzesi'nde 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasının önünde poz verdi.

JORGE JESUS STADI GEZDİ

Fotoğraflar Fenerbahçe sosyal medya hesabından paylaşılırken, "Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Başkanımızla bir araya geldi, stadımızı gezdi. Fenerbahçemiz tarafından görüşmelere başlandığı KAP'a duyurulan Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Kulübümüzü ziyaret etti. Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle bir araya gelen deneyimli teknik adam, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksini ve Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi.

Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor
Jorge Jesus, 2010-2011 sezonunun şampiyonluk kupasını gösterirken
Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor
Fenerbahçe'den Jorge Jesus paylaşımı! Müzede kupayla verdiği manidar poza beğeni yağıyor
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