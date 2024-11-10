Fenerbahçe Kadın Takımı\'ndan Farklı Galibiyet

Spor

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Serkan Pınar, Çağlar Demirkıran, Umut İncili, Furkan Hakkı Kütükoğlu,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Maryam Keytaei, Melda Çetin, Büşra Becerikli, Gülsüm Çakır (Dk 80 Rabia Göksu Gökçe), Birsen Bozal (Dk 89 İrem Barut ), Bahar Kol, Blessing Kasarachi Okpe, Juliette Nana, Nikolina Plavsic (Dk. 46 Elif Görmez), Rose Bella, Neslihan Demirdögen (Dk 46 Ceren Akkaya),

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI: Natalia Munteranu, Zoe Van Eynde, Konya Tajae Plummer (88 Cansu Gürel), İpek Kaya (dk 47 Karyna Alkhovik), Ümran Özev (Dk 65 Derya Arhan), Regina İbiang Otu ), Ece Türkoğlu, Busem Şeker, Roselord Borgella (Dk 88 Zeynep Kerimoğlu), Marta Naisia da Silva Cintra, Yağmur Uraz (Dk 65 Mesude Alayont)

GOLLER: Dk. 16 Roselord Borgella, Dk. 45+ 1 ve Dk 57 Busem Şeker, Dk 82 Karyna Alkhovik (FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI)

SARI KART: Dk. 70 İpek Kaya (FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI)

TÜRKİYE Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 8'inci hafta mücadelesinde sahasında lider Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını ağırladı. Konuk takımın üstünlüğüyle geçen maçta sarı- lacivertli ekip, her iki devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk takım gol bulmakta gecikmedi. 16'ncı Yağmur'un soldan içeri doğru ortaladığı topu iyi izleyen Roselord Borgella, arka direkte topu boş kaleye gönderdi 0-1

45+1'inci dakikada Ümran'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu yakın mesafeden Busem kafayla filelere gönderdi: 0-2

57'nci dakikada Roselord Borgella'nın derinlemesine pasında sağ çaprazdan hareketlenen Yağmur'ın geriye çıkarttığı topla müsait durumda buluşan Busem, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0- 3

82'nci dakikada Amedspor savunma oyuncuları ceza yayı üstünde anlaşamayınca araya giren Karyna Alkhovik önüne aldığı topu sert bir vuruşla maçın skoru tayin etti: 0- 4