Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan Farklı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan Farklı Galibiyet

Fenerbahçe Kadın Takımı\'ndan Farklı Galibiyet

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Amed Sportif Faaliyetler'i 4-0'la geçti, liderliğini sürdürdü.

10.11.2024 17:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi

HAKEMLER: Serkan Pınar, Çağlar Demirkıran, Umut İncili, Furkan Hakkı Kütükoğlu,

AMED SPORTİF FAALİYETLER: Maryam Keytaei, Melda Çetin, Büşra Becerikli, Gülsüm Çakır (Dk 80 Rabia Göksu Gökçe), Birsen Bozal (Dk 89 İrem Barut ), Bahar Kol, Blessing Kasarachi Okpe, Juliette Nana, Nikolina Plavsic (Dk. 46 Elif Görmez), Rose Bella, Neslihan Demirdögen (Dk 46 Ceren Akkaya),

FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI: Natalia Munteranu, Zoe Van Eynde, Konya Tajae Plummer (88 Cansu Gürel), İpek Kaya (dk 47 Karyna Alkhovik), Ümran Özev (Dk 65 Derya Arhan), Regina İbiang Otu ), Ece Türkoğlu, Busem Şeker, Roselord Borgella (Dk 88 Zeynep Kerimoğlu), Marta Naisia da Silva Cintra, Yağmur Uraz (Dk 65 Mesude Alayont)

GOLLER: Dk. 16 Roselord Borgella, Dk. 45+ 1 ve Dk 57 Busem Şeker, Dk 82 Karyna Alkhovik (FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI)

SARI KART: Dk. 70 İpek Kaya (FENERBAHÇE PETROL OFİSİ KADIN FUTBOL TAKIMI)

TÜRKİYE Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler, 8'inci hafta mücadelesinde sahasında lider Fenerbahçe Kadın Futbol Takımını ağırladı. Konuk takımın üstünlüğüyle geçen maçta sarı- lacivertli ekip, her iki devrede bulduğu gollerle karşılaşmadan 4-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Maça hızlı başlayan konuk takım gol bulmakta gecikmedi. 16'ncı Yağmur'un soldan içeri doğru ortaladığı topu iyi izleyen Roselord Borgella, arka direkte topu boş kaleye gönderdi 0-1

45+1'inci dakikada Ümran'ın sağdan ceza alanına gönderdiği topu yakın mesafeden Busem kafayla filelere gönderdi: 0-2

57'nci dakikada Roselord Borgella'nın derinlemesine pasında sağ çaprazdan hareketlenen Yağmur'ın geriye çıkarttığı topla müsait durumda buluşan Busem, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0- 3

82'nci dakikada Amedspor savunma oyuncuları ceza yayı üstünde anlaşamayınca araya giren Karyna Alkhovik önüne aldığı topu sert bir vuruşla maçın skoru tayin etti: 0- 4

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Türkiye, Futbol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan Farklı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:00 Galatasaray, Samsunspor’u 3-2 mağlup etti Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 mağlup etti
17:16 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan “Öcalan“ açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye’yi rahatlatır TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan "Öcalan" açıklaması: Atılacak adımlar Türkiye'yi rahatlatır
16:23 Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu Uçak gibi gelen otomobil, talihsiz kadının sonu oldu
15:53 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü’ndeki toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 9 yıl sonra ilk kez Çankaya Köşkü'ndeki toplandı
15:14 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi’nden açıklama geldi 10 Kasım afişleriyle tepki çeken Gelibolu Belediyesi'nden açıklama geldi
11:35 Yaban domuzları plajda kadına saldırdı Yaban domuzları plajda kadına saldırdı
11:25 Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump’ın çıplak fotoğraflarını yayınladı Rus devlet televizyonu, canlı yayında Melania Trump'ın çıplak fotoğraflarını yayınladı
11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
10:49 Masterchef’te yüzü yanan Beyza’nın son hali Masterchef'te yüzü yanan Beyza'nın son hali
10:47 İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi İŞKUR 1.2 Milyon Vatandaşı İşe Yerleştirdi
10:39 Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı Teknik direktör kırmızı kart gören oyuncusuna saldırdı
10:29 Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti Ünlü süpermodel evledikten kısa süre sonra aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
10:22 Haftanın en çok kazandıranı belli oldu Haftanın en çok kazandıranı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2024 18:14:49. #1.12#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Kadın Takımı'ndan Farklı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.