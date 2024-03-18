- Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na indi
İSTANBUL - Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olaylar Türkiye gündemine oturdu. Yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı.
Fenerbahçe kafilesini taşıyan Freebird Hava Yolları'na ait uçak saat 03.50 sularında Sabiha Gökçen Havaalanı'na iniş yaptı. Yaşanan olayların ardından Trabzon'dan ayrılan kafileyi karşılamak isteyen yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcuların yer aldığı kafile, güvenlik önlemleri altında kendilerini bekleyen özel araçları ve takım otobüsüyle havalimanında taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Heyet bu coşkulu karşılamanın ardından havalimanından ayrıldı.
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Trabzon'da oynanan ve Fenerbahçe'nin 3-2 galibiyeti ile sonuçlanan maçın ardından yaşanan olayların ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptı. Yüzlerce sarı-lacivertli taraftar da kafileyi karşılamak için havalimanına akın etti. Fenerbahçe yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular coşkuyla karşılandıktan sonra havalimanından ayrıldı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettikten sonra İstanbul'a döndü. Trabzon'dan kalkan özel uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafile, burada yaklaşık 2 bin kişilik bir taraftar topluluğu tarafından karşılandı. Takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, taraftara teşekkür ederek Fenerbahçe'nin büyüklüğünü vurguladı. Futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler taraftarları selamladıktan sonra ayrılan otobüsle alandan ayrıldı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçeli taraftarlar takımlarını karşılamak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'nda toplanmaya başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek olaylı maçın ardından Trabzon'dan ayrıldı. Sarı-lacivertli takımın otobüsü, güvenlik önlemleriyle Trabzon Havalimanı'na götürüldü. Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri, devletin desteğini ve güvenlik önlemlerini vurgulayarak sakin olunması gerektiğini belirtti. Takım, Trabzon Valisi ve diğer yetkililer tarafından uğurlandı.
Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra yaşanan saha olayları sonrası stadyumdan ayrıldı. Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından Fenerbahçe kafilesi havaalanına geçti.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Trabzonspor'u 3-2 yenerek Süper Lig'in 30. haftasında galip geldi. Ancak maç sonunda çıkan olaylar nedeniyle güvenlik önlemleri alınarak statta bekletilen Fenerbahçe kafilesi, otobüsle Trabzon Havalimanı'na çıkış yaptı. Kafilenin geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçının ardından oyunu konuşamadıkları bir akşam daha yaşadıklarını belirterek üzüntüsünü dile getirdi. Avcı, maçın değerlendirmesini yaparken hakem hatalarına ve VAR sisteminin kullanılmamasına dikkat çekti. Türk futbolunun kaos içinde olduğunu ve iyileştirme gücünün kullanılamadığını ifade eden Avcı, üslup değişikliği gerektiğini vurguladı.
Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar, sporun dostluk ve kardeşlik ruhuna uygun değildir. İlgili makamlarca soruşturma başlatılmış olup, süreç yakından takip edilmektedir.
Trendyol Süper Ligi'nin 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe, saha olayları nedeniyle stadyumdan ayrıldı. Maç sonrası yaşanan saha karışıklığı sonucunda Fenerbahçe kafilesi güvenlik önlemleriyle birlikte havaalanına geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin 'Dostluk, barış ve kardeşlik oyunu olan futbolda yaşananlar asla kabul edilemez. Bu olayların tekrarlanmaması için soruşturmalar tamamlandıktan sonra olayların sorumluları ile ilgili gerekli cezai müeyyide uygulanacağından kimsenin şüphesi olmasın' açıklamasını yaptı.
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