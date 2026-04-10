Fenerbahçe Kayseri Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 29'uncu haftasında yarın deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışması yapıldı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.