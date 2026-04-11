Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti

11.04.2026 22:30
Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'u 4-0 yenerek 66 puana ulaştı. Kayserispor düşme hattında.

STAT: RHG EnerTürk Enerji

HAKEMLER: Ali Yılmaz, Anıl Usta, Samet Çiçek

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit - Katongo (65. dk. Mane), Semih Güler, Denswil, Brenet, Dorukhan Toköz (65. dk. Benes), Benasser (65. dk. Görkem Sağlam), Makarov (46. dk. Ramazan Civelek), Furkan Soyalp, Cardoso, Chalov (82. dk. Onugkha)

FENERBAHÇE: Ederson - Semedo (68. dk. Mert Müldür), Skriniar (46. dk. Çağlar Söyüncü), Oosterwolde, Brown, Kante (75. dk. Fred), Guendouzi, Nene (71. dk. Oğuz Aydın), Kerem Aktürkoğlu, Talisca, Cherif (68. dk. Musaba)

GOLLER: 45+1. dk. Kante, 60 ve 87. dk. Talisca, 61. dk. Nene (Fenerbahçe)

SARI KARTLAR: Makarov, Benasser, Görkem Sağlam (Zecorner Kayserispor), Oosterwolde, Ederson (Fenerbahçe)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Zecorner Kayserispor'u Kante, Nene ve Talisca'nın (2) attığı gollerle 4-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından puanını 66'ya yükseltti. Ev sahibi Kayserispor ise kötü gidişatını sürdürerek ligdeki 14'üncü mağlubiyetini aldı ve 23 puanla düşme hattındaki yerini korudu.

12'nci dakikada Talisca, rakibinden vücut çalımıyla sıyrılarak Kante'yi gördü. Ceza sahası yayı üzerinden Kante'nin pasında hareketlenen Brown'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta top kaleci Bilal'de kaldı.

16'ncı dakikada Kayserispor sol kanattan atak geliştirdi. Cardoso'nun pasında Benasser, orta alanda Katongo'yu buldu. Oyuncunun ceza sahası yayı dışından yaptığı sert vuruşta Ederson topu kornere çeldi.

36'ncı dakikada Talisca'nın savunmadan seken topa gelişine yaptığı sert vuruşta top yeniden savunmadan döndü.

41'inci dakikada Kerem'in sağ kanattan ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada Talisca'nın kafa vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45'inci dakikada Kerem'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Skriniar'ın kafa vuruşunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

45+1'inci dakikada Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topu ceza sahası yayı üzerinde kontrol eden Kante'nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'inci dakikada Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortada Furkan Soyalp'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

59'uncu dakikada Nene'nin ara pasına hareketlenen Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Bilal topu kornere çeldi.

60'ncı dakikada Brown'ın ceza sahası çizgisi üzerinden verdiği pasla topla buluşan Talisca'nın gelişine yaptığı plase vuruşta top ağlara gitti: 0-2.

61'inci dakikada Brenet'in savunmadan çıkarken kaptırdığı topta Nene, ceza sahası içinde yere düşerken yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı: 0-3.

74'üncü dakikada Görkem Sağlam'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta Ederson topu çeldi.

87'nci dakikada Kerem'in ortasında Talisca'nın kafa vuruşunda top fileleri havalandırdı: 0-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika

23:28
Domenico Tedesco: En önemli maç Rizespor Galatasaray değil
23:15
ABD-İran müzakereleri yeniden başladı
23:03
Asensio’nun sahalara geri dönüş tarihi belli oldu
22:29
Netanyahu’nun küstah çıkışına Türkiye’den zehir zemberek tepki
22:28
Ederson’dan taraftara mesaj: Bunu asla kabul edemem
22:00
Fenerbahçe, Kayseri’de farka koştu
21:02
ABD ile masaya oturan İran heyetinden ilk fotoğraf
20:18
Müzakerelerin ardından İran’dan ilk açıklama O konuda bir türlü anlaşamıyorlar
SON DAKİKA: Fenerbahçe, Kayserispor'u 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
