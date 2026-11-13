Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde başladı

FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam edecek.