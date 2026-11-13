Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri\'nde başladı

Fenerbahçe, Kocaelispor maçı hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe, Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı. Emre Belözoğlu yönetiminde milli futbolculardan yoksun yapılan idman salonda core çalışmalarıyla başladı, sahada koşu ve taktik çalışmalarıyla sona erdi.
FENERBAHÇE, Trendyol Süper Lig'in 12'nci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Sahada koşu, ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Kocaelispor maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?