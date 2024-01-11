Fenerbahçe, Leonardo Bonucci\'yi kadrosuna kattı

Fenerbahçe, İtalyan stoper Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, yönetim kurulu üyelerinden Simla Türker Bayazıt, Selahattin Baki, Sportif Direktör Mario Branco ve Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan da yer aldı. İtalyan yıldız, kendisini sezon sonuna kadar sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. - İSTANBUL