Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri - Son Dakika
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Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçına ilişkin yaptığı değerlendirmede Uğurcan Çakır'ın sakatlığına da değindi. Çakır'ın özel olarak çalıştığını söyleyen Avcı, "Sağlık ekibinin ve kaleci antrenörünün kontrolünde ona göre çalışmalar yapıyor. Umarım hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi duruyor." dedi.

13.03.2024 18:31  Güncelleme: 19:01
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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, haftasonu oynanacak Fenerbahçe maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"UMARIM KARŞILIĞINI ALIRIZ"

Süper Lig'de bütün hedeflerinin içinde olduklarını belirten Avcı, "Trabzonspor ile Fenerbahçe bu ülkenin en önemli domino taşları. Birçok müsabaka oynadılar bu zamana kadar, bundan sonra da oynayacaklar. Ne bir başlangıç ne bir son. Onun için taraftarımızdan sadece şunu rica ediyorum, takımlarına ne zaman pozitif destek verdilerse, oyunun içinde kaldılarsa, o enerjilerini bize verip sonuna kadar takımı desteklediklerinde biz bunun karşılığını aldık, bu tür maçlarda aldık. Ben sadece onlardan bunu rica ediyorum. Onun için topun oyunda daha fazla kaldığı sürenin, 68'e 105'te oyunun, oyun formasyonlarının ve oyuncu performanslarının konuşulduğu, bir müsabaka bütün arzumuz, isteğimiz bu. Bu şekilde de böyle keyifli enerjimiz yüksek, moralimiz iyi bir şekilde de maça hazırlanıyoruz. Umarım bunun karşılığını alırız" dedi.

"TRABZONSPOR HER ZAMAN BU TÜR OYUNLARI İYİ OYNAMIŞTIR"

Avcı, sadece futbolun konuşulduğu bir müsabaka olmasını istediği maç hakkında, "Topun oyunda kaldığı fair play ruhunda, herkesin birbirine saygı gösterdiği bir müsabaka olmasını diliyoruz. Güzel hikayeler bırakıyor bu tür oyunlar. Onun dışındakiler zaten benim çok ilgilendiğim alanlar değil. Ben bunun dışında kalmaya yine devam edeceğim. Bunu oyuncu profilleri belirliyor, rakibin formasyonları belirliyor. Geçen basın toplantısında da söyledim oyunun içinde formasyonlar değişiyor artık yani oyun o kadar hızla değişen ve gelişen bir oyun. Onun için biz yine Trabzonspor büyük takım, savunmasını da yapacak, hücumunu da yapacak. Duran topta ne yapacağını bilecek, taçta ne yapacağını, topun havada olduğu bölümü bilecek. Buna en iyi şekilde detaylı bir şekilde hazırlanıyoruz. Trabzonspor her zaman bu tür oyunları iyi oynamıştır. Dediğim gibi bizim enerjimiz yüksek ve moralimiz yerinde, iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Keyifli bir müsabaka, umarım futbolseverlere sadece dediğim gibi sahanın konuşulduğu hakemin dahi konuşulmadığı bir oyun olur" dedi.

UĞURCAN'IN DURUMU NET DEĞİL

Avcı, Uğurcan Çakır'ın takımla antrenmanlara katıldığı belirterek, "Sağlık ekibinin ve kaleci antrenörünün kontrolünde ona göre çalışmalar yapıyor. Umarım hafta sonu bizimle birlikte olacak gibi duruyor." dedi.

Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı\'dan Uğurcan Çakır sözleri
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Abdullah Avcı'dan Uğurcan Çakır sözleri - Son Dakika

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