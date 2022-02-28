Fenerbahçe maçından notlar - Son Dakika

Kasımpaşa'da 2 değişiklik

Lacivert-beyazlı ekipte 2 eksik

Fenerbahçe'de genç sol bek Çağtay Kurukalıp, eski takımına karşı mücadeleye yedek soyundu. Sarı-lacivertli ekipte ligde en son olarak Hatayspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayan ve taraftarın beğenisini kazanan Çağtay, Slavia Prag mücadelesinde ise forma giyememişti.