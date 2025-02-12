SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol
HAKEMLER: Selçuk Görmen, İbrahim Acar
FENERBAHÇE MEDİCANA: Aslı Kalaç, Drca, Vargas, Özlem Güven (L), Meliha Diken, Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Vuchkova
BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ: Merve Tanyel, Sema Nur Doluca (L), Simay Gazi, Baird, Inneh, Sabriye Dikmen, Özge Çetiner, Czyrnianska, Ceren Domac, Almodovar, Buse Ünal, Merve İzbilir (L)
SETLER: 25-13, 25-20, 25-13
SÜRE: 1 saat 9 dakika
Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Bahçelievler Belediyesi'ni 25-13, 25-20 ve 25-13 setler sonucu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'in ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyesi'ni 3-0 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi - Son Dakika
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