Fenerbahçe Medicana, Bahçelievler Belediyesi\'ni 3-0 Mağlup Ederek Çeyrek Finale Yükseldi

Spor

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Selçuk Görmen, İbrahim Acar

FENERBAHÇE MEDİCANA: Aslı Kalaç, Drca, Vargas, Özlem Güven (L), Meliha Diken, Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Vuchkova

BAHÇELİEVLER BELEDİYESİ: Merve Tanyel, Sema Nur Doluca (L), Simay Gazi, Baird, Inneh, Sabriye Dikmen, Özge Çetiner, Czyrnianska, Ceren Domac, Almodovar, Buse Ünal, Merve İzbilir (L)

SETLER: 25-13, 25-20, 25-13

SÜRE: 1 saat 9 dakika

Fenerbahçe Medicana, AXA Sigorta Kupa Voley Kadınlar çeyrek finalinde evinde konuk ettiği Bahçelievler Belediyesi'ni 25-13, 25-20 ve 25-13 setler sonucu 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu sonucun ardından sarı-lacivertliler, Eczacıbaşı Dynavit'in ardından dörtlü finale yükselen ikinci takım oldu.